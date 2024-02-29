11,6 миллиона родственнице: Глазкрицкий — о взятке Сергиенко за недостроенный ТЦ

Произошло это в 2019 году. Тогда Глазкрицкий уже не в первый раз обратился к Сергиенко со своими планами. В этот раз он захотел приобрести недостроенный торговый центр в микрорайоне Дубрава и оформить его на свою жену. На это, рассказал свидетель в суде, мэр ему ответил, что под ТЦ есть «проблемная земля».