ТЦ в Дубраве и Глазцкрицкий: бывший зам Сергиенко рассказала суду о его приобретении

Заявление на предоставление земельного участка рассматривается в течение 30 календарных дней. Заявление от Глазцкрицкой на «вид права аренды сроком на 49 лет» с целью размещения ТРЦ было подано 2 июня 2020 года, разрешение выдано — 10 сентября 2020 года с указанием срока аренды на три года. Женщина предположила, что увеличение сроков в данном случае было связано с устранением проблемы, указанной выше, и дополнила, что Людмилу она не видела, т. к. всеми делами Глазцкрицкий занимался сам. Ей же он говорил, что совместно с Сергиенко занимается предпринимательской деятельностью, а какой, свидетельница не помнит, т. к. ей «было не интересно, потому что Глазцкрицкого слушала, не перебивая, и только из уважения».