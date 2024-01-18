ТЦ в Дубраве и Глазцкрицкий: бывший зам Сергиенко рассказала суду о его приобретении

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
Зинаида Анпилова на момент периода с 2019 по 2020 год состояла на должности заместителя главы администрации Старооскольского городского округа, начальником департамента имущественных и земельных отношений. Женщина пояснила, что в её обязанности входило общее руководство департаментом, подготовка распорядительных актов в данной сфере и представление их на подпись главе администрации Александру Сергиенко.
Также являлась подписантом договоров аренды и купли-продажи от имени горокруга, поэтому в обязанности входила организация работы в сфере отношений, касающихся муниципального имущества и земельных участков, на которые государственная собственность не разграничена.
Как она рассказала, Владимир Глазцкрицкий обращался к ней за консультациями по вопросам своей предпринимательской деятельности.
«Также я знаю, что видела его в приёмной областной администрации и в кабинете у Александра Николаевича [Сергиенко]. Я подумала, что это человек именно Александра Николаевича, и мне казалось, что они находились в приятельских отношениях. Поэтому считала, что в такой ситуации необходимо в приоритетном порядке исполнять те документы, которые приходили к нам в департамент [касаемо Глазцкрицкого]».
Людмила Анпилова, руководитель юридического отдела «Газпром газораспределение Белгород»
Касаемо торгового центра на территории микрорайона Дубрава, то Анпилова объяснила, что по инициативе Сергиенко там реализовывался проект по ликвидации объекта незавершённого строительства. Как она уточнила, на территории Старооскольского округа подобных брошенных объектов фиксировалось много, поэтому проект с одноимённым названием и был создан. Он «был первым в регионе, а потом по нашему опыту пошли другие муниципальные образования». По словам свидетельницы, проект — межведомственный, т. е. каждое структурное подразделение решало задачу по своему направлению и связанную с конкретным объектом.
«Согласно плану управления этого проекта, мы объехали и определили реестр таких объектов. И, соответственно, по ним были определены дальнейшие действия. А цель — вовлечение их в гражданский оборот. В зависимости от применимой к каждому из них ситуации определяли направление. Либо принудить собственника к завершению строительства, либо ввести в оборот путём продажи третьему лицу, т. к. новый правообладатель, естественно, будет принимать меры по его завершению».
Людмила Анпилова, руководитель юридического отдела «Газпром газораспределение Белгород»
Обсуждаемый объект также внесли в реестр, т. к. он «находился на видовом месте». На тот момент владельцем являлось юрлицо за пределами Белгородской области — земля находилась у него в аренде. Позже женщина узнала, что объект перепродали, а собственницей стала жена Владимира Глазцкрицкого Людмила Глазцкрицкая.
Без надлежаще оформленного земельного участка строительство на нём невозможно, потому что нужно получить разрешение на строительство:
«Поэтому в ситуации было такое указание от Александра Николаевича: при оказании муниципальной услуги предпринять меры к оформлению в установленном порядке этого участка. И в приоритетном. Совместно с коллективом изучали материалы и искали законные пути решения вопроса. Объект точно был перепродан, а по земельному участку сказать точно не могу, дабы не лукавить. Всё, что мы оформляли, было в рамках закона. Помню, были проблемы у нового собственника с договором аренды из-за обременений прав третьих лиц. Позже — решили. Кто являлся третьими лицами, я не помню».
Зинаида Анпилова пояснила также, что надлежаще оформленные документы повышают окончательную рыночную стоимость при продаже, однако «для органов местного самоуправления рыночная стоимость значения не имеет». Более важными являются кадастровая стоимость и рыночная стоимость арендной платы.
Заявление на предоставление земельного участка рассматривается в течение 30 календарных дней. Заявление от Глазцкрицкой на «вид права аренды сроком на 49 лет» с целью размещения ТРЦ было подано 2 июня 2020 года, разрешение выдано — 10 сентября 2020 года с указанием срока аренды на три года. Женщина предположила, что увеличение сроков в данном случае было связано с устранением проблемы, указанной выше, и дополнила, что Людмилу она не видела, т. к. всеми делами Глазцкрицкий занимался сам. Ей же он говорил, что совместно с Сергиенко занимается предпринимательской деятельностью, а какой, свидетельница не помнит, т. к. ей «было не интересно, потому что Глазцкрицкого слушала, не перебивая, и только из уважения».
«Александр Николаевич позже обращался ко мне с вопросом, каким образом возможно переоформление земельного участка, если перепродаётся объект недвижимости. На тот момент я уже работала в „Газпром газораспределение Белгород“, поэтому ответила, что лучше уточнить у нового руководителя. Александр Николаевич на тот момент тоже в администрации уже не работал. Для кого и по какому объекту он спрашивал, не знаю».
Людмила Анпилова, руководитель юридического отдела «Газпром газораспределение Белгород»
Напомним, что на вчерашнем судебном заседании свидетели по делу Александра Сергиенко, экс-мэра Старого Оскола, а также директора «Газпром газораспределение Белгород» и «Газпром межрегионгаз Белгород», обвиняемого в получении взяток имуществом и денежными средствами на сумму в 50 миллионов, выступили и рассказали о том, как ООО «Тисайд» Дениса Гринякина получило разрешение на исполнение проекта строительства школы на 1100 мест в Старом Осколе. А также о том, оплачивал ли Гринякин работы по благоустройство ССК «Стрелец», принадлежащего Евгению Сергиенко, сыну обвиняемого. Как оказалось, договориться о некоторых важных деталях у свидетелей не вышло.