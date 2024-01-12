С тем — бизнесмен, с этим — взяточник: что огласили по делу Сергиенко сегодня?

Так, следующее судебное заседание запланировано провести уже после выходных — во вторник, 16 января. Теперь в зал суда пригласят свидетелей по делу. Прокурор озвучила список лиц, присутствие которых, по её мнению, необходимо 16, 17 и 18 января. Это 15 человек. Защита выступила против, с вопросом «правильно ли это». Один из озвученных Владимиром Гореликом аргументов обращал внимание на то, что названные люди — «это 60% свидетелей обвинения». Адвокат также заявил, что у стороны защиты могут возникнуть трудности при подготовке вопросов, т. к. нужно точно знать, кто и когда сможет присутствовать. На что судья ответила: