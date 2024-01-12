С тем — бизнесмен, с этим — взяточник: что огласили по делу Сергиенко сегодня?

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
Прокурор начала с заявления самого Дениса Гринякина с просьбой привлечь к уголовной ответственности Сергиенко «за получение от него взятки в сумме 850 тысяч рублей», которая связана якобы с работами по «отделке фасада в ООО „ССК „Стрелец““.
Также по данному эпизоду обнаружен договор подряда от «Тисайд» на выполнение работ в школе №15 Старого Оскола в эту же сумму. Указано, что их исполнение на себя берёт некий ИП Потеряхин. К тому же имеется переписка, в которой Гринякин и Сергиенко общаются на тему данных работ. В доказательство вины Сергиенко озвучили и найденный договор, и муниципальный контракт с компанией «Тисайд» на выполнение ею капремонта образовательного учреждения. Денежные переводы со счёта фирмы Дениса Гринякина в 8 миллионов и 850 тысяч рублей на имя ИП Потеряхина подтвердились выпиской из «СберБанка».
Как указал Гринякин, ранее обнаруженный автомобиль BMW X7 стал взяткой «за действия, входящие в его [Сергиенко] должностные полномочия». Есть и договор купли-продажи, по которому ООО «Флагман» приобрёл в лизинг у компании «Аврораавто-Белгород» (официальный дилер BMW в Белгороде) автомобиль BMW X7. Позже сам Сергиенко его выкупил.
В суде представили переписку Гринякина и Михаила Овчинникова. Последний является одним из свидетелей по делу и, вероятно, бывшим сотрудником Дениса Гринякина. В день их разговора тот самый автомобиль был переоформлен на подсудимого. Переписка велась именно на эту тему. О том же велась переписка взяткодателя со взяткополучателем. В качестве одной из частей доказательств имеются не только данные сообщения, но и чек, утверждает прокурор.
А что с договором между «Тисайд» и МУП «Старооскольский Водоканал» по реконструкции очистных сооружений, за помощь в реализации которого Александр Сергиенко также получил взятку? Владимир Горелик попросил учесть, что договор расторг именно его подопечный, в одностороннем порядке и по собственной инициативе, мол, компания «не справилась со своими обязанностями», за что на «Тисайд» были наложены санкции. И реализована инициатива была Сергеем Гераймовичем, действующим на тот момент гендиректором «Водоканала».
«Этот контракт не предполагает авансовых платежей, никаких. Нулевой процент авансовых платежей — это условие контракта», — в свою защиту заявил обвиняемый.
Защита в свою очередь озвучила тот факт, что подрядчика выбрали в ходе электронного аукциона, на ход которого Александр Сергиенко «никак не мог повлиять». Напомним, цена контракта по реконструкции — 559 миллионов 186 тысяч 809 рублей и 50 копеек. Оплачена от этого была лишь небольшая сумма.
По данным стороны обвинения, по этому эпизоду имеются результаты оперативно-сыскной деятельности, подтверждающие получение взятки от Владимира Глазцкрицкого в размере 6 миллионов рублей — «о необходимости приобретения ООО „Лафорт“ стендового оборудования для спортивной стрельбы в ООО „ССК"Стрелец»». Учредителем спортивного клуба является сын Сергиенко Евгений. В своём заявлении Глазцкрицкий указал, что это было условием получения разрешения для его ООО «Оптнефтегаз» от администрации Старооскольского горокруга на строительство и ввод в эксплуатацию автозаправочной станции по адресу Майская, 12.
Сам Александр Сергиенко добавил, что документы выданы «вполне законным способом» и нет оснований, чтобы посчитать это «ускорением процесса получения документа». Мужчина уточнил, что «физического контакта» между заявителем и исполнителем нет, а все документы подаются и передаются в электронном формате. Да и к тому же, пояснил он, всем занимаются органы государственной власти.
«Этот документ не даёт нам возможности установить, нарушены или не нарушены и в какие сроки выдано это разрешение», — сказал Владимир Горелик.
По мнению обвинения, при изучении телефонных разговоров Александра Сергиенко и Владимира Глазцкрицкого подтвердилось получение этой взятки. Далее — имеющий подтверждённый платёж со стороны «Эльдорф» на счёт компании «Лафорт» в размере 6 миллионов. Между компаниями имеется и подтверждающий приобретение стендового оборудования договор. Само оборудование также обнаружено на территории клуба.
Горелик и Сергиенко возразили тем, что всё оборудование — собственность ООО «Эльдорф». Потому что нет ни договора о временном хранении его в ССК «Стрелец», ни записи о том, что оно «числится на балансе компании», поэтому и собственностью клуба быть не может.
Касаемо клуба стрельбы, Сергиенко общался и с Сергеем Бочарниковым (руководитель СК «Стрелец» и второй его учредитель) по поводу ведения совместного бизнеса. Последний, в свою очередь, отчитывался о делах и проблемах клуба и занимался делами, связанными с вышеуказанным оборудованием. Теперь же Владимир Горелик квалифицировал его «некоторой имущественной услугой, переданной на временное пользование».
Однако, сообщила прокурор, имеются сведения и документы, по которым чётко прослеживается следующее:
— А вот по «Эльдорфу»? Что это такое «Эльдорф», — сразу же спросил прокурора Сергиенко.
— Далее выясним всё — что такое «Эльдорф», — ответила прокурор.
Также Сергиенко при общении с, предположительно, сотрудником «Белгородской центральной районной больницы» прямо называет мужчину своим партнёром и просит оказать ему помощь в получении необходимой тому справки.
Однако адвокат возразил, что в озвученной информации не упоминается факт того, что одним из учредителей «Стрельца» является сын Сергиенко, что, по его мнению, немаловажно:
«Потому что это может объясняться и совсем другим обстоятельством. Раз сын является соучредителем, т. е. хозяином, то отец, вполне естественно, эту тему воспринимает. Она берёт его за живое. Он контролирует и, как отец, выясняет, что и как там происходит, какие проблемы есть. Это нормально!»
Далее Горелик обратил внимание суда на то, что сама прокурор данный разговор «диагностирует как некое доказательство совместной предпринимательской деятельности с Бочарниковым», а значит — сторона обвинения якобы согласна с тем, что его подопечный занимался предпринимательской деятельностью:
«Тогда следующий вопрос: а почему эта тема отрицается применительно к Глазцкрицкому? Это какие-то элементы двойных стандартов! Т.е. с Бочарниковым он занимается совместной предпринимательской деятельностью, а с Глазцкрицким — не занимается. И там уже взаимоотношения взяткополучателя и взяткодателя. Очень нелогично получается».
К тому же, как заявлял Горелик на прошлом слушании, Сергиенко и Глазцкрицкий были близкими друзьями, «не вылазили из бани вместе», до того, как Глазцкрицкий взрастил между ними «гроздья гнева» провокациями и местью.
Сегодня прокурор закончила оглашать материалы и факты, доказывающие вину подсудимого. Как сообщила женщина, это всё, что имеется в данный момент, однако, при обнаружении новых материалов и обстоятельств дело обязательно будет дополнено.
Так, следующее судебное заседание запланировано провести уже после выходных — во вторник, 16 января. Теперь в зал суда пригласят свидетелей по делу. Прокурор озвучила список лиц, присутствие которых, по её мнению, необходимо 16, 17 и 18 января. Это 15 человек. Защита выступила против, с вопросом «правильно ли это». Один из озвученных Владимиром Гореликом аргументов обращал внимание на то, что названные люди — «это 60% свидетелей обвинения». Адвокат также заявил, что у стороны защиты могут возникнуть трудности при подготовке вопросов, т. к. нужно точно знать, кто и когда сможет присутствовать. На что судья ответила:
«У вас времени много и вас трое — готовьте вопросы. Защита, не нужно создавать какие-то трудности непонятные. На сегодня всё».