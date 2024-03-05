Не хочет отвечать на вопросы? У адвоката Сергиенко — новые претензии к свидетелю

Перед этим Глазцкрицкий несколько раз не смог развёрнуто ответить на заданный ему стороной защиты вопрос. Горелик выступил с ходатайством, чтобы свидетель принёс документы из бухгалтерии и с их помощью вёл конструктивный диалог: «Создайте нам условия для работы».