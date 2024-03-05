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суд над Александром Сергиенко

Не хочет отвечать на вопросы? У адвоката Сергиенко — новые претензии к свидетелю

5 марта 2024, 09:42
Фото: Изображение Midjourney
суд над Александром Сергиенко

Суд в Белгороде отклонил ходатайство защиты Сергиенко о бухгалтерии свидетеля

Адвокат экс-мэра Старого Оскола Александр Сергиенко продолжает задавать вопросы главному свидетелю по делу — Владимиру Глазкрицкому. По мнению защиты, последний уклоняется от ответов на вопросы. Адвокат Владимир Горелик выступил с ходатайством.
Сюжет
Суд

5 марта в Свердловском райсуде Белгорода адвокат Александра Сергиенко Владимир Горелик выступил с заявлением:

«Свидетель Глазкрицкий заявляет, что не хочет отвечать на вопросы, если они не имеют отношения к делу. По закону отвести вопросы может только суд. Обращаю внимание суда: множество раз свидетель заявлял, что не хочет отвечать на вопросы. Уважаемый суд! Я прошу принять меры».

Суд согласился с защитником: свидетель обязан отвечать на поставленные вопросы, только если их не отвёл суд.

Перед этим Глазцкрицкий несколько раз не смог развёрнуто ответить на заданный ему стороной защиты вопрос. Горелик выступил с ходатайством, чтобы свидетель принёс документы из бухгалтерии и с их помощью вёл конструктивный диалог: «Создайте нам условия для работы».

Прокурор протестовала: «Защите не стоит забывать о пределах судебного разбирательства». Суд в удовлетворении ходатайства отказал, так как его принятие выходит за рамки дела.

Ранее Горелик заподозрил Глазкрицкого в лжесвидетельстве.

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