Не хочет отвечать на вопросы? У адвоката Сергиенко — новые претензии к свидетелю

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
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Updated Сегодня, 09:44
5 марта в Свердловском райсуде Белгорода адвокат Александра Сергиенко Владимир Горелик выступил с заявлением:
«Свидетель Глазкрицкий заявляет, что не хочет отвечать на вопросы, если они не имеют отношения к делу. По закону отвести вопросы может только суд. Обращаю внимание суда: множество раз свидетель заявлял, что не хочет отвечать на вопросы. Уважаемый суд! Я прошу принять меры».
Суд согласился с защитником: свидетель обязан отвечать на поставленные вопросы, только если их не отвёл суд.
Перед этим Глазцкрицкий несколько раз не смог развёрнуто ответить на заданный ему стороной защиты вопрос. Горелик выступил с ходатайством, чтобы свидетель принёс документы из бухгалтерии и с их помощью вёл конструктивный диалог: «Создайте нам условия для работы».
Прокурор протестовала: «Защите не стоит забывать о пределах судебного разбирательства». Суд в удовлетворении ходатайства отказал, так как его принятие выходит за рамки дела.
Ранее Горелик заподозрил Глазкрицкого в лжесвидетельстве.