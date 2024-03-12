Прокурор по делу Сергиенко запросила у суда паузу из-за обстановки в Белгороде

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
Представитель прокуратуры Вера Струкова во время очередного заседания по делу экс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко запросила у суда небольшой перерыв «на минуту» из-за оперативной обстановки в Белгороде.
Сторона обвинения попросила немного времени, чтобы разобраться, что случилось в городе и почему всем начали писать с тревожными сообщениями люди из других регионов. Ранее присутствующие в здании суда услышали мощный взрыв — о нём присутствующим напомнила репликой судья Елена Волощенко.
Она же отметила, что раз сирены нет, то рассмотрение дела может продолжаться. Удостоверившись, что все в безопасности, заседание возобновили.