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суд

Прокурор по делу Сергиенко запросила у суда паузу из-за обстановки в Белгороде

12 марта 2024, 08:53
Фото: Изображение Midjourney
суд
Во время заседания по делу экс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко прокурор Вера Струкова попросила у суда перерыв «на минуту» из-за тревожных событий 12 марта в Белгороде. После небольшой заминки процесс продолжился.
Сюжет
Суд

Представитель прокуратуры Вера Струкова во время очередного заседания по делу экс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко запросила у суда небольшой перерыв «на минуту» из-за оперативной обстановки в Белгороде.

Сторона обвинения попросила немного времени, чтобы разобраться, что случилось в городе и почему всем начали писать с тревожными сообщениями люди из других регионов. Ранее присутствующие в здании суда услышали мощный взрыв — о нём присутствующим напомнила репликой судья Елена Волощенко.

Она же отметила, что раз сирены нет, то рассмотрение дела может продолжаться. Удостоверившись, что все в безопасности, заседание возобновили.

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