Прокурор по делу Сергиенко запросила у суда паузу из-за обстановки в Белгороде

Сторона обвинения попросила немного времени, чтобы разобраться, что случилось в городе и почему всем начали писать с тревожными сообщениями люди из других регионов. Ранее присутствующие в здании суда услышали мощный взрыв — о нём присутствующим напомнила репликой судья Елена Волощенко.