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суд над Сергиенко

Всё смешалось: новое заседание по делу Сергиенко началось с бюрократических разборок

12 марта 2024, 08:49
Фото: Изображение Midjourney
суд над Сергиенко

Очередное заседание по делу Сергиенко началось с замечания адвокатам

В Свердловском районном суде Белгорода проходит очередное заседание по делу экс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко. Ещё до начала опроса свидетеля судья Елена Волощенко сделала замечание стороне защиты.

В начале заседания по делу бывшего мэра Старого Оскола Александра Сергиенко судья Елена Волощенко сделала замечание стороне защиты. Судья потребовала, чтобы адвокаты привели в порядок якобы перемешанные ими материалы дела.

Адвокат Владимир Горелик парировал, что материалы дела уже перешли стороне защиты в таком состоянии. Усугубить их состояние мог тот факт, что суд постоянно просил ускориться с подготовкой вопросов свидетелям.

Судья ещё раз акцентировала внимание на том, что замечание сделали именно стороне защиты, и порекомендовала адвокатам пользоваться закладками-стикерами.

Позже с протестом выступил уже Горелик: защитник выступил против предложения прокурора изучить телефон свидетеля Дениса Гринякина. Последний выступает сегодня в суде: Бел.Ру на месте.

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