Всё смешалось: новое заседание по делу Сергиенко началось с бюрократических разборок

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
В начале заседания по делу бывшего мэра Старого Оскола Александра Сергиенко судья Елена Волощенко сделала замечание стороне защиты. Судья потребовала, чтобы адвокаты привели в порядок якобы перемешанные ими материалы дела.
Адвокат Владимир Горелик парировал, что материалы дела уже перешли стороне защиты в таком состоянии. Усугубить их состояние мог тот факт, что суд постоянно просил ускориться с подготовкой вопросов свидетелям.
Судья ещё раз акцентировала внимание на том, что замечание сделали именно стороне защиты, и порекомендовала адвокатам пользоваться закладками-стикерами.
Позже с протестом выступил уже Горелик: защитник выступил против предложения прокурора изучить телефон свидетеля Дениса Гринякина. Последний выступает сегодня в суде: Бел.Ру на месте.