От помощи в стройках — до угрозой Тебекиным: история бизнесмена о дружбе с Сергиенко

Главная роль Сергиенко во всём этом, по мнению Гринякина, — налаживание связей с Глаголевым. При этом долгое время отношения между подсудимым и свидетелем сохранялись хорошие. Так, за вторую школу, рассказал Гринякин, он купил Сергиенко BMW за 7 млн рублей, а тот ему в ответ — помощь и несколько машин в общую сумму на 4 млн рублей. Кроме того, бизнесмены не забирали и не хранили расписки — такое было доверие.