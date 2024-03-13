От помощи в стройках — до угрозой Тебекиным: история бизнесмена о дружбе с Сергиенко

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Сегодня в суде представитель прокуратуры и адвокаты опрашивали нового ключевого свидетеля по делу Александра Сергиенко — Дениса Гринякина. Ныне безработный, ранее Гринякин занимал пост директора «Тисайда» — впоследствии компания обанкротилась. Но во времена былого успеха фирма забирала весьма «жирные» контракты. Как выяснилось, не без помощи Сергиенко и покровительства Евгения Глаголева.
Началась история примерно в 2015 году — со знакомства Гринякина с Сергиенко, когда последний занимал пост главы Корочанского района. Отношения, похоже, сложились, и в 2019 году Гринякин пришёл к уже мэру Старого Оскола Сергиенко с предложением.
«Я попросил Александра Николаевича [Сергиенко] посодействовать в вопросе убеждения Глаголева Евгения Сергеевича — чтобы он отдал мне этот объект», — заявил в зале суда свидетель.
Речь идёт о школе 1100 мест в микрорайоне Степной Старого Оскола. О планируемых работах на объекте Гринякин узнал от сотрудников департамента строительства и зама Глаголева.
Обсудили щепетильный вопрос товарищи дома у Сергиенко в посёлке Изумрудный. О согласии помочь мэр Старого Оскола уведомил Гринякина в переписке, но за услугу он потребовал услугу в ответ.
Со слов Гринякина, за содействие и покровительство во всех вопросах Сергиенко попросил выплатить 8 млн рублей третьему лицу, работавшему в клубе «СКК Стрелец». Соучредителем последнего являлся на тот момент сын Сергиенко.
Уговор состоялся — Глаголев «одобрил» кандидатуру Гринякина на строительство школы. 27 мая 2019 года было получено разрушение на строительство от заместителя Сергиенко — Медведева. 17 апреля УКС заключил контракт уже с «Тисайдом» — через две недели. В том, что после этого проблем не будет, директор «Тисайда» был уверен «на 99%» — тендер на госзакупках был однозначно его.
«На всех этапах от исполнителя до руководителя была согласована моя заявка, моё участие», — рассказал Гринякин.
Несмотря на то, что процедура подачи документов через электронный аукцион максимально «прозрачна» и законна, есть «довольна простая» схема, которой во времена Глаголева активно пользовались.
«Белгородская область была поделена на 10-15 крупных генеральных подрядчиков. Они брали себе все социальные объекты. И у каждого подрядчика было своё условное направление, где у него были механизмы и так далее. Будучи уверенным в том, что Глаголев согласовал выполнение обязательств, не приходилось сомневаться», — поведал Гринякин.
Свидетель также объяснил, почему часто на аукционе был всего один местный участник: остальные негласно знали, что шансов у них просто нет.
«Если же говорить о том, почему не заходили иногородцы, то по сложившейся практике неугодный подрядчик не мог долго выполнять работы из-за несоблюдения формальных условий. Приписывался невыход рабочих, неподписание каких-либо разрешений на земляные работы, и так далее. Нарушения приводили к одностороннему расторжению контракта. Невозможно было работать, поэтому конкуренция отсутствовала», — Гринякин.
Хоть Гринякин и отметил, что справился бы со всем без Сергиенко, сотрудничество между ним и мэром Старого Оскола, похоже, всё же сложилось. Так, со слов свидетеля, Сергиенко в 2020 году уже сам предложил старому знакомому взять тендер по строительству школы за 60,6 млн рублей.
Прокурор поинтересовалась: является ли нормальной ситуация, когда разрешение на строительство УКСу выдают уже после того, как прошли торги и определили победителя? На этот вопрос Гринякин ответить не смог, так как он находится не в его компетенции.
«Для меня, как подрядчика, это логично. Все понимали, что если заявка одна, то и победитель будет один», — Гринякин.
Главная роль Сергиенко во всём этом, по мнению Гринякина, — налаживание связей с Глаголевым. При этом долгое время отношения между подсудимым и свидетелем сохранялись хорошие. Так, за вторую школу, рассказал Гринякин, он купил Сергиенко BMW за 7 млн рублей, а тот ему в ответ — помощь и несколько машин в общую сумму на 4 млн рублей. Кроме того, бизнесмены не забирали и не хранили расписки — такое было доверие.
Но постепенно взаимопонимания становилось всё меньше, а Сергиенко периодически винил Гринякина в медленной работе. Ранее во время заседания суда зачитали переписку знакомых: в ней экс-мэр Старого Оскола сетовал на то, что глава «Тисайда» ему регулярно врал, из-за чего у многих начались неприятности, в том числе и у главы депстроя.
Также во время сегодняшнего заседания Гринякин отметил тот факт, что «Тисайд» от банкротства могла спасти помощь Глаголева и своевременная поддержка при содействии Сергиенко. Но этого не произошло.
«Что бы спасло „Тисайд“? Проведение экспертизы по окончании строительства объекта и выявление реальной стоимости объекта. Помочь с этим я просил Александра Николаевича», — заявил свидетель.
Событие стало страшным ударом для Гринякина, и, возможно, именно повлияло на его отношение к другу, считают адвокаты. Сам свидетель это не подтвердил.
«Он [Сергиенко] встречался с Глаголевым, но никакого эффекта это не возымело. Он не мог заставить его выполнить мои требования. Претензий к Сергиенко у меня не было», — Гринякин.
Масла в огонь подлил конфликт двух товарищей: в один момент Сергиенко заподозрил Гринякина в шпионаже. Дошло до того, что чиновник ворвался к бизнесмену домой, в душе сорвал с того одежду в поисках диктофона, якобы даже пригрозил убийством за возможное «стукачество» — с помощью кума Владимира Тебекина.
После этого Гринякин из-за «гражданской позиции» написал на Сергиенко заявление. Примерно одновременно с этим в ФСБ обратился ещё один бывший друг чиновника, Владимир Глазкрицкий. С ним история уже другая, и ранее Бел.Ру подробно освещало её в цикле публикаций.