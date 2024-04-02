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Published Сегодня, 07:33

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Updated Сегодня, 07:35

В Белгороде возобновили заседания суда по делу Сергиенко о получении взяток

После долгого перерыва: дело Сергиенко продолжили рассматривать в суде

2 апреля 2024, 07:33
Фото: Изображение Midjourney

В Белгороде возобновили заседания суда по делу Сергиенко о получении взяток

В Свердловском райсуде Белгорода продолжили рассматривать уголовное дело в отношении экс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко. До этого заседания откладывались из-за обстрелов.

В Свердловском райсуде продолжили рассматривать дело в отношении бывшего главы администрации Старого Оскола Александра Сергиенко. Перед этим последнее заседание проводили 12 марта.

В зале суда присутствует один из ключевых свидетелей по делу — Денис Гринякин, директор обанкротившегося «Тисайда». Ранее бизнесмен заявил, что Сергиенко угрожал ему расправой через Владимира Тебекина, а также рассказал схемы дележа госконтрактов с помощью осуждённого ныне главы депстроя региона Евгения Глаголева.

Бел.Ру на месте — подробности в скором времени.

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