После долгого перерыва: дело Сергиенко продолжили рассматривать в суде

В зале суда присутствует один из ключевых свидетелей по делу — Денис Гринякин, директор обанкротившегося «Тисайда». Ранее бизнесмен заявил, что Сергиенко угрожал ему расправой через Владимира Тебекина, а также рассказал схемы дележа госконтрактов с помощью осуждённого ныне главы депстроя региона Евгения Глаголева.