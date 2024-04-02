Крик, смех и претензии: участники дела Сергиенко встретились после долгого перерыва

Гринякин — один из главных свидетелей по делу. Крупный мужчина в кроссовках Boss и с большими наручными часами под бомбардировкой Горелика простоял два часа: защитник всеми силами пытался подловить директора обанкротившегося «Тисайда» на несостыковках и неточностях. Тактика та же, что и с Владимиром Глазкрицким: тот настолько не выдержал напора адвокатов, что срочно уехал в командировку в Москву, после чего на какое-то время пропал с радаров.