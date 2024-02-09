«Тисайд» выбрали ещё до торгов? В суде выступил новый свидетель по делу Сергиенко

Posted 9 февраля, 13:06
Published 9 февраля, 13:06
Modified 9 февраля, 13:08
Updated 9 февраля, 13:08
Александр Борзасеков ранее, в период 2019–2020 годов, состоял на должности начальника УКСа Белгородской области. Свидетель принимал участие в проекте строительства школы на 1100 мест в Старом Осколе, которым занималась компания Дениса Гринякина ООО «Тисайд». На данный момент свидетель является соучредителем ООО «Лидерстрой», зарегистрированного в Крыму.
Согласно данным СПАРК, организация зарегистрирована в ЕГРЮЛ 9 марта 2023 года. Фирма занимается строительными работами — строительством жилых и нежилых зданий. Вторым учредителем с 50% доли является Илья Тимофеев.
Как рассказал Борзасеков, «Тисайд» стал подрядчиком по ходу проведения аукциона 10 апреля 2019 года. Компания стала его единственным участником и автоматическим победителем. С момента торгов до одобрения контракта прошло «две недели минимум». Заказчиком выступило региональное УКС, а разработкой документации по объекту, переданной далее в управление, занимался Старооскольский горокруг. Финансирование происходило из ресурсов федерального и областного бюджетов.
Более подробно о процессе и обстоятельствах проведения торгов Борзасеков рассказать не смог, однако отметил, что Александр Сергиенко ещё в начале 2019 года «обозначил, что на территории Старооскольского городского округа будет строиться данная школа и что по данному контракту будет работать „Тисайд“». Также он попросил, чтобы в процессе работы возникающие вопросы решались оперативно, если не получается — подключать к работе его. Разговор произошёл до заключения контракта с победителем. Точное время не помнит. О влиянии Сергиенко на процесс проведения торгов и подписания документов также сказать не может.
«Как я понял, он попросил не противодействовать и помогать в строительстве школы всеми возможными законными способами. Уже после заключения контракта он приезжал на объект, когда велись работы. Александр Николаевич интересовался ходом строительства, есть ли вопросы, как всё проходит, нет ли сложностей и чем можно помочь. В деятельности подрядной организации, наверное, был заинтересован. Как именно, не знаю, но такое ощущение было. Беспокоился за фирму».
Александр Борзасеков, бывший начальник УКС Белгородской области
С Гринякиным свидетель также общался по работе. Тот говорил ему, что в случае возникновения проблем будет обращаться к Сергиенко для их оперативного решения. В разговоре свои отношения с подсудимым не пояснял, но «обозначил, что с лёгкостью может решить вопросы по объекту».
Как пояснил Борзасеков, в УКСе работает отдел торгов, который занимается документами по аукционам. Далее они переходят на подписание участниками конкурсной комиссии, членом которой также являлся свидетель. По его словам, нарушений выявлено не было. Также, отвечая на вопрос о возможности вмешательства подсудимого или любого другого лица в процесс работы конкурсной комиссии, ответил, что, по его мнению, подобное невозможно.
Далее Александр Борзасеков рассказал, что подсудимый приезжал и на многие другие объекты, чтобы проконтролировать работу и узнать о её ходе. Чему сам был свидетелем. Также он упомянул, что ранее уже имел возможность работать с «Тисайдом» на таких объектах как «детский сад на 199 мест и медучреждение».
Напомним, что в зале суда 8 февраля с показаниями выступили Анатолий Демченко, главный инженер управления капитального строительства Старооскольского городского округа, и Владимир Фурман, который некогда занимал должность ведущего инженера — ведущего специалиста производственного отдела УКСа Старооскольского городского округа. Он рассказал о работе «Тисайда» в школе №15 Старого Оскола. Однако Демченко заявил, что данная фирма по факту там не работала.