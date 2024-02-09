«Тисайд» выбрали ещё до торгов? В суде выступил новый свидетель по делу Сергиенко

Более подробно о процессе и обстоятельствах проведения торгов Борзасеков рассказать не смог, однако отметил, что Александр Сергиенко ещё в начале 2019 года «обозначил, что на территории Старооскольского городского округа будет строиться данная школа и что по данному контракту будет работать „Тисайд“». Также он попросил, чтобы в процессе работы возникающие вопросы решались оперативно, если не получается — подключать к работе его. Разговор произошёл до заключения контракта с победителем. Точное время не помнит. О влиянии Сергиенко на процесс проведения торгов и подписания документов также сказать не может.