«Вместе телевизор не смотрели»: в суде выступил второй водитель Александра Сергиенко

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
Свидетель в зале суда рассказал, что водителем подсудимого работал с января 2019 года и возил его только на Toyota Land Cruiser. Александра Лечаева лично знает. Работал он чаще всего с тем же автомобилем.
«Сразу с ним [Сергиенко] пришёл. А я — как второй водитель», — уточнил мужчина.
Однако с декабря по апрель 2019 года Лечаев и Сергиенко передвигались на чёрном Mercedes-Benz. Кому принадлежало авто, Мельчикову неизвестно. Сам же он на нём не ездил даже для того, чтобы заправить. Куда делось и что дальше происходило с транспортным средством после середины весны, сказать не может. А с Владимиром Глазкрицким и Денисом Гринякиным свидетель не знаком.
Как объяснил Александр Мельчиков, он отвечал за передвижение по городу между необходимыми объектами, потому что первый водитель плохо знал местность. Поэтому Лечаев возил подсудимого от дома до города и обратно. Имелось ли жильё в Старом Осколе у Сергиенко — также не знает.
«Они [Сергиенко и Лечаев] приезжали утром. Мы заправляли „крузака“, мыли и сидели в гараже. Если я уезжал вместе с Сергиенко, Лечаев оставался на месте, телевизор смотрел. Александр Николаевич вместе с Лечаевым вместе не сидели и телевизор не смотрели», — ответил на вопрос защиты Александр.
Кто оплачивал издержки эксплуатации Mercedes-Benz, свидетель сказать не смог. Также, по его словам, авто в ДТП «вроде не участвовал», а Лечаев об этом ему не говорил, как и о состоянии транспортного средства.
Напомним, что ранее в суде давали показания сотрудники компаний «ОГК» и ИП Глазкрицкой, которые сообщили, что человек по имени Лечаев числился в этих организациях в качестве работника, но не выполнял своих обязанностей и занимался другими делами. Вместо этого он получал деньги в наличной форме от разных сотрудников. Общая сумма таких его доходов может достигать два миллионов рублей.