«Вместе телевизор не смотрели»: в суде выступил второй водитель Александра Сергиенко

Однако с декабря по апрель 2019 года Лечаев и Сергиенко передвигались на чёрном Mercedes-Benz. Кому принадлежало авто, Мельчикову неизвестно. Сам же он на нём не ездил даже для того, чтобы заправить. Куда делось и что дальше происходило с транспортным средством после середины весны, сказать не может. А с Владимиром Глазкрицким и Денисом Гринякиным свидетель не знаком.