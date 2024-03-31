Обстрел Белгорода утром, гибель женщины вечером, налёты дронов: итоги воскресенья

После обстрела Белгорода и работы ПВО пострадал один человек — женщина, в доме у которой вспыхнул пожар. У пострадавшей ожог руки второй степени. Скорая помощь оказала всю необходимую помощь на месте. Госпитализация при этом не потребовалась.