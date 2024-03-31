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Обстрел Белгорода утром, гибель женщины вечером, налёты дронов: итоги воскресенья

Обстрел Белгорода утром, гибель женщины вечером, налёты дронов: итоги воскресенья

31 марта 2024, 16:00
Фото: Изображение Midjourney
Рано утром ВСУ обстреляли Белгород — обошлось без жертв. К сожалению, вечером Украина повторно ударила по Грайворонскому горокругу — погибла женщина.
Сюжет
Пожар

Обстрел Белгорода утром

Десять ракет РСЗО RM-70 «Вампир» уничтожили средства ПВО около семи утра в небе над Белгородской областью, сообщает Минобороны. Характерные следы со сбитыми снарядами зафиксировали на камеру.

После обстрела Белгорода и работы ПВО пострадал один человек — женщина, в доме у которой вспыхнул пожар. У пострадавшей ожог руки второй степени. Скорая помощь оказала всю необходимую помощь на месте. Госпитализация при этом не потребовалась.

Что касается разрушений, то в Белгороде пострадали 18 частных домов, три автомобиля и линия электроснабжения. Также есть повреждения частных домов в Белгородском районе.

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Атаки на приграничье

Линия электропередачи повреждена в селе Долгое Валуйского горокруга из-за атаки украинского дрона-камикадзе, сообщил в час дня губернатор Гладков.

Через два часа атака беспилотникам продолжилась: в селе Цаповка Борисовского района с БПЛА сбросили на землю два взрывных устройства.

Перед этим ВСУ атаковали село Богун-Городок в Борисовском районе.

Пострадавших во всех трёх случаях нет. Пострадали четыре автомобиля, один из них сгорел полностью.

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Гибель женщины

Жительница села Дунайка погибла сегодня от обстрела, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. В момент прилётов женщина находилась на улице: от полученных ран она скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи.

Кроме того, в селе выявили различные у четырёх частных домовладений, одной хозпостройки и трёх автомобилей. Также повреждены линии газо- и электроснабжения.

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