Итоги дня: закрытые ПВЗ, обстрелы и дистант, обсуждали сегодня белгородцы

В Белгороде беспилотник ВСУ попал в жилой дом на улице Щорса. БПЛА влетел в окно одной из квартир на четвёртом этаже. В результате детонации размещённой на дроне-камикадзе взрывчатки погиб один человек, а также пострадала его супруга, 12-летняя девочка и ещё один мужчина. У пострадавшей девочки закрытая черепно-мозговая травма. Также пострадали семь квартир и один автомобиль.