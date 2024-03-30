Итоги дня: закрытые ПВЗ, обстрелы и дистант, обсуждали сегодня белгородцы

Posted Сегодня, 17:23
Published Сегодня, 17:23
Modified Сегодня, 18:13
Updated Сегодня, 18:13
Согласно последнему решению оперштаба, после окончания каникул белгородские школьники из приграничных территорий, а также Белгорода и Яковлевского горокруга продолжат обучение на дистанте.
На всех остальных территориях Белгородской области в четвёртой четверти продолжится очное обучение. Также оперштаб решил, что по прежнему в 30-километровой приграничной зоне не будут проводиться занятия в кружках и секциях из-за сложной оперативной обстановки.
Заказы клиентов, что в пути на закрытые пункты, в компании предложили перенаправить в другие ПВЗ или отменить. В таком случае за обратную доставку платить не придётся.
Как уточнили в компании, ограничить работу пунктов решили руководствуясь безопасностью клиентов и персонала в сложной оперативной обстановке.
Клиентам, что оказались в подобной ситуации, уже позвонили представители Wildberries и направили уведомления о возможности перезаказать свой товар на другой адрес.
Отдельно в компании упомянули, что товары на всех пунктах выдачи Белгорода и Белгородской области будут храниться бессрочно.
В Белгороде беспилотник ВСУ попал в жилой дом на улице Щорса. БПЛА влетел в окно одной из квартир на четвёртом этаже. В результате детонации размещённой на дроне-камикадзе взрывчатки погиб один человек, а также пострадала его супруга, 12-летняя девочка и ещё один мужчина. У пострадавшей девочки закрытая черепно-мозговая травма. Также пострадали семь квартир и один автомобиль.
В Белгородском районе над посёлками Солнцевка, Варваровка, Петровка и Щетиновка дежурные средства ПВО сбили как минимум четыре беспилотника ВСУ. Под обстрел ствольной артиллерией попал посёлок Журавлёвка — по населённому пункту выпустили около 15 снарядов, однако обошлось без пострадавших. Всего за сутки в районе пострадали, как минимум, 17 частных домов, 9 автомобилей, 4 МКД, 1 промышленное и административное здания.