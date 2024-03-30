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Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 07:13

Updated Сегодня, 07:13

Образование

Для некоторых белгородских школьников дистант продолжится и в четвёртой четверти

30 марта 2024, 06:52
Фото: 1MI
Образование
На вчерашнем заседании оперштаба приняли решение о продлении дистанта и в четвёртой четверти. Это касается приграничных районов, Белгорода и Яковлевского горокруга. Учреждения дополнительного образования там же работать не будут.
Сюжет
Дети

Вчера на заседании оперштаба для белгородских детей приняли ввести дистанционное обучение и в четвёртой четверти обучения. Это касается только приграничных муниципалитетов, Белгорода и Яковлевского горокруга. Также на территориях в 30 км от границы посещение учреждений допобразования пока что невозможно. Для остальных муниципальных образованиях Белгородской области — очный формат обучения.

Также ещё 20 марта оперштаб принял решение о том, что на тех же территориях, указанных выше, вводятся досрочные каникулы. Вузы и сузы перешли на дистант.

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#Город#Общество#Белгородская область#Дети#Новости Белгорода#Муниципалитеты#Белгород#Татьяна Лукащева#Дистанционное обучение#Оперштаб#Яковлевский горокруг#Приграничные территории#Очный формат обучения#Учреждения допобразования
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