Для некоторых белгородских школьников дистант продолжится и в четвёртой четверти

Вчера на заседании оперштаба для белгородских детей приняли ввести дистанционное обучение и в четвёртой четверти обучения. Это касается только приграничных муниципалитетов, Белгорода и Яковлевского горокруга. Также на территориях в 30 км от границы посещение учреждений допобразования пока что невозможно. Для остальных муниципальных образованиях Белгородской области — очный формат обучения.