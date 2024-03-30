Для некоторых белгородских школьников дистант продолжится и в четвёртой четверти

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Вчера на заседании оперштаба для белгородских детей приняли ввести дистанционное обучение и в четвёртой четверти обучения. Это касается только приграничных муниципалитетов, Белгорода и Яковлевского горокруга. Также на территориях в 30 км от границы посещение учреждений допобразования пока что невозможно. Для остальных муниципальных образованиях Белгородской области — очный формат обучения.
Также ещё 20 марта оперштаб принял решение о том, что на тех же территориях, указанных выше, вводятся досрочные каникулы. Вузы и сузы перешли на дистант.