За сутки ВСУ обстреляли более 20 населённых белгородских пунктов

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Информация о нанесённых ударах ВСУ по нашему региону за прошедшие сутки:
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Белгород: БПЛА ВСУ врезался в жилой дом на улице Щорса. Погиб один человек. Трое пострадали. Жена погибшего, ещё один местный житель и девочка 12 лет. У неё закрытая черепно-мозговая травма. Пострадали семь квартир, один автомобиль.
Белгородский район: Над посёлками Солнцевка, Варваровка, Петровка и Щетиновка сбито по одному БПЛА ВСУ. В районе посёлка Журавлёвка выпущено 15 артиллерийских снарядов, но никто не пострадал. В результате воздушного нападения со стороны ВСУ повреждены 5 частных жилых домов, одно административное здание и 4 автомобиля в Дубовском сельском поселении.
В Таврово повреждены 3 частных дома, 3 строения на участке и одна машина. В Никольском пострадали 3 частных дома, 2 многоквартирных дома и один автомобиль. В Разумном пострадали одно частное домовладение, один многоквартирный дом и один автомобиль. В Майском пострадали 3 частных дома. В Беловском поселении пострадали одно домовладение и один многоквартирный дом. В Яснозоренском поселении пострадало одно промышленное здание. В Стрелецком поселении повреждено одно частное домовладение и одна машина. В Новосадовском поселении пострадал один автомобиль.
Борисовский район: на окраине села Богун-Городок ВСУ сбросили 4 взрывных устройства с БПЛА. Обошлось без пострадавших. Повреждена кровля одного ИЖС.
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Грайворонский горокруг: при обстреле пострадал один человек. Мужчина получил серьёзные травмы, включая сотрясение и баротравму. Его незамедлительно доставили в местную больницу.
Помимо этого, в Грайворон зафиксированы разрушения восьми частных домов и одной квартиры. Также пострадали два гаража и два автомобиля. В селе Гора-Подол пострадали семь жилых домов, хозяйственное строение, три автомобиля и линия электропередачи. Информация о разрушениях продолжает уточняться.
Губкинский горокруг: в районе Аверино сбит беспилотник самолётного типа. Без последствий на земле.
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Корочанский район: в Фощеватое обнаружены взрывоопасные предметы. Без последствий. Обломки вывезут военные подразделениями Минобороны для уничтожения. Участники самообороны организовали охрану территории.
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Красногвардейский район: недалеко от хутора Петров обнаружили осколки упавшего беспилотника. Обломки изъяты и вывезены. Без разрушений и пострадавших.
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Чернянский район: вблизи посёлка Русская Халань обнаружены и изъяты осколки беспилотника. Никто не пострадал, также никаких разрушений не произошло.⠀
Шебекинский горокург: под огонь артиллерии ВСУ попало Шебекино — 6 прилётов. Пострадавших нет. В гараж ИЖС зафиксирован прямой прилёт. Осколками посекло заборы, фасад и кровли двух ИЖС. По Новой Таволжанке и Шамино выпущено по 4 снаряда артиллерии. По посёлку Красное выпущено 6 миномётных снарядов, а в Муроме — 3 таких снаряда. В дополнение к этому, в Муроме противник провёл атаку с использованием беспилотного летательного аппарата-камикадзе. Все эти населённые пункты не понесли никаких потерь и разрушений.