За сутки ВСУ обстреляли более 20 населённых белгородских пунктов

Шебекинский горокург: под огонь артиллерии ВСУ попало Шебекино — 6 прилётов. Пострадавших нет. В гараж ИЖС зафиксирован прямой прилёт. Осколками посекло заборы, фасад и кровли двух ИЖС. По Новой Таволжанке и Шамино выпущено по 4 снаряда артиллерии. По посёлку Красное выпущено 6 миномётных снарядов, а в Муроме — 3 таких снаряда. В дополнение к этому, в Муроме противник провёл атаку с использованием беспилотного летательного аппарата-камикадзе. Все эти населённые пункты не понесли никаких потерь и разрушений.