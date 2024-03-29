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Published Сегодня, 12:47

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Последствия

Состояние МКД на Щорса в Белгороде после прилёта БПЛА: выбило окна, посекло фасад

29 марта 2024, 12:47
Фото: Евгений Грицков / Bel.ru
Последствия
БПЛА ВСУ попал в многоквартирный дом на улице Щорса в Белгороде около 15:00; информации о пострадавших пока нет, но предполагается, что на четвёртом этаже в квартире находились мужчина и женщина; проводится проверка на наличие опасных осколков после прилёта.
Сюжет
Щорса

Около 15:00 на улице Щорса в Белгороде беспилотник ВСУ попал в многоквартирный дом. Журналист Бел.Ру побывал на месте, чтобы узнать подробности и в каком состоянии сейчас находится дом. Информации о пострадавших на данный момент нет. Однако предварительно есть информация, что на четвёртом этаже в квартире в этот момент находились мужчина и женщина. Территорию проверяют на наличие опасных осколков после прилёта.

Жильцы говорят, что это было неожиданно и страшно:

«Сидел, телевизор смотрел — как хлопнуло!»
Пострадавший дом на Щорса в БелгородеПострадавший дом на Щорса в Белгороде
Пострадавший дом на Щорса в БелгородеПострадавший дом на Щорса в Белгороде
Пострадавший дом на Щорса в БелгородеПострадавший дом на Щорса в Белгороде
Пострадавший дом на Щорса в БелгородеПострадавший дом на Щорса в Белгороде
Пострадавший дом на Щорса в БелгородеПострадавший дом на Щорса в Белгороде
Пострадавший дом на Щорса в Белгороде
Фото: Евгений Грицков / Bel.ru
Беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде
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