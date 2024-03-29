Состояние МКД на Щорса в Белгороде после прилёта БПЛА: выбило окна, посекло фасад

Около 15:00 на улице Щорса в Белгороде беспилотник ВСУ попал в многоквартирный дом. Журналист Бел.Ру побывал на месте, чтобы узнать подробности и в каком состоянии сейчас находится дом. Информации о пострадавших на данный момент нет. Однако предварительно есть информация, что на четвёртом этаже в квартире в этот момент находились мужчина и женщина. Территорию проверяют на наличие опасных осколков после прилёта.