Новая книга Савченко и признание экс-директора белгородского цемзавода: итоги дня

Тогда ему сообщили о штрафе в размере 900 тыс. рублей и 217 тысяч рублей — уже для должностных лиц — и предложили объединить эти суммы. Во время встречи Андросову заявили, что в 2024 году планируется повторная проверка, что вызвало его возмущение, поскольку платить придётся дважды.