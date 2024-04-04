Новая книга Савченко и признание экс-директора белгородского цемзавода: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Эдуард Андросов, бывший генеральный директор цемзавода и экс-депутат горсовета Белгорода, после проверки предприятия, которая выявила 29 нарушений, попытался найти решение проблемы с минимальным ущербом. Он встретился с исполняющим обязанности замглавы Каторгиным и руководителем регионального филиала ЦЛАТИ Алёниной.
Тогда ему сообщили о штрафе в размере 900 тыс. рублей и 217 тысяч рублей — уже для должностных лиц — и предложили объединить эти суммы. Во время встречи Андросову заявили, что в 2024 году планируется повторная проверка, что вызвало его возмущение, поскольку платить придётся дважды.
Андросов признал свою вину и заявил, что деньги, которые он передал должностному лицу, были взяты взаём у друга семьи. Он также подчеркнул, что хотел сохранить работу для сотрудников завода и их семей.
Подсудимый рассказал, что передал деньги Каторгину в его машине, положив конверт между сиденьями, и уже по пути домой его задержали сотрудники ФСБ. Андросов утверждает, что сразу понял причину своего задержания.
Во время первого судебного заседания Андросов полностью признал свою вину. Его обвиняют по статье 291 УК РФ.
Бывший губернатор Белгородской области Евгений Савченко написал новую книгу. В «Преображении России», которую действующий сенатор Совфеда написал в соавторстве с Андреем Щербаковым, насчитывается 124 страницы. Книгу выпустило издательство «Медиарост» в жанре и тематике социологии, политологии и обществознания.
Известно, что первая глава книги посвящена справедливоцентричной модели экономики в солидарном обществе, где авторы обсудили капитализм, социализм и саму модель.
Книгу уже можно приобрести на известных маркетплейсах, а один из покупателей написал, что государство бы процветало, если бы можно было «претворить предлагаемые в этой книге реформы в реальность».
До этого Савченко выпустил скандальную книгу «Потрясение».
В Белгороде начали поэтапно отключать отопление. Отопительный сезон сначала завершат в образовательных учреждениях, ученики которых сейчас переведены на дистанционное обучение: подачу тепла прекратят с 4 апреля. В списке 48 школ, лицеев и гимназий, а также 64 учреждения дополнительного образования
С 8 апреля отключать отопление начнут и в многоквартирных домах.
В то же время отключать отопление пока не планируется в больницах, детских поликлиниках, родильных домах и детских садах, которые работают в режиме дежурных групп.