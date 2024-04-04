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Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

Собака

Где в Белгороде построят новые площадки для выгула собак?

4 апреля 2024, 13:33
Фото: 1MI
Собака

В Белгороде появятся ещё три площадки для выгула собак

Информация о строительстве площадок появилась на госзакупках. На их строительство планируется потратить 5,6 млн рублей. Закупки изучил «Фонарь».

В столице региона продолжают возводить площадки для выгула собак. Три новых разместят на улице Привольной, Молодёжной, 17а и Дальней (напротив дома № 31), пишет издание. Площадки будут расположены не менее чем в 40 метрах от домов.

На строительство площадок планируется потратить около 5,6 млн рублей: стоимость каждой оценили в 2,4 млн, 1,5 млн и 1,6 млн рублей. Подрядчика должны определить сегодня, 4 апреля.

Известно, что площадки будет разделены на две зоны — для дрессировки и выгула питомцев. Всю территорию оградят высоким забором.

Напомним, что ранее мэр Валентин Демидов рассказал, что запросов на такие площадки от горожан поступает много. В этом году в городе планируется построить семь площадок.

Собачье дело: в Белгороде могут построить семь площадок для выгула питомцев
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#Город#Госзакупки#Новости Белгорода#Собаки#Белгород#Алина Харина#Площадки для выгула собак
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