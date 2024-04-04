Где в Белгороде построят новые площадки для выгула собак?

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
В столице региона продолжают возводить площадки для выгула собак. Три новых разместят на улице Привольной, Молодёжной, 17а и Дальней (напротив дома № 31), пишет издание. Площадки будут расположены не менее чем в 40 метрах от домов.
На строительство площадок планируется потратить около 5,6 млн рублей: стоимость каждой оценили в 2,4 млн, 1,5 млн и 1,6 млн рублей. Подрядчика должны определить сегодня, 4 апреля.
Известно, что площадки будет разделены на две зоны — для дрессировки и выгула питомцев. Всю территорию оградят высоким забором.
Напомним, что ранее мэр Валентин Демидов рассказал, что запросов на такие площадки от горожан поступает много. В этом году в городе планируется построить семь площадок.