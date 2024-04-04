У психбольницы и двух школ в Белгороде завтра завоет сирена

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Завтра, 5 апреля, в Белгороде снова пройдёт проверка новых систем оповещения. Произойдёт это в период с 11:00 до 13:25.
Систему оповещения протестируют по следующим адресам:
11:00 — СОШ № 16,
11:25 — ул. Николая Островского, 18а,
11:55 — ул. Сумская, 8, к. 1,
12:10 — ул. Луговая, 6а,
12:45 — психоневрологическая больница, ул. Новая, 42,
13:05 — ул. Кутузова, 19,
13:25 — СОШ № 17.
Такие тестирования будут продолжаться до 10 апреля. Горожан просят не паниковать и сохранять спокойствие.
Сегодня проверки должны были пройти по пяти адресам: детский сад № 55, ул. Анатолия Ачкасова, 1, ул. Беловская, 4, ул. Виктора Лосева, 5, СОШ № 11, пер. Макаренко, 3, Засечная улица, 18, ул. Луначарского, 50 и Старогородская улица, 65.