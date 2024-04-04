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Posted Сегодня, 13:12

Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

Сирена

У психбольницы и двух школ в Белгороде завтра завоет сирена

4 апреля 2024, 13:12
Фото: Изображение Midjourney
Сирена

В Белгороде продолжат проверять системы оповещения

Новые системы оповещения 5 апреля проверят в пяти местах. Проверки пройдут с 11:00 до 13:25, предупредили в мэрии Белгорода.

Завтра, 5 апреля, в Белгороде снова пройдёт проверка новых систем оповещения. Произойдёт это в период с 11:00 до 13:25.

Систему оповещения протестируют по следующим адресам:

11:00 — СОШ № 16,
11:25 — ул. Николая Островского, 18а,
11:55 — ул. Сумская, 8, к. 1,
12:10 — ул. Луговая, 6а,
12:45 — психоневрологическая больница, ул. Новая, 42,
13:05 — ул. Кутузова, 19,
13:25 — СОШ № 17.

Такие тестирования будут продолжаться до 10 апреля. Горожан просят не паниковать и сохранять спокойствие.

Сегодня проверки должны были пройти по пяти адресам: детский сад № 55, ул. Анатолия Ачкасова, 1, ул. Беловская, 4, ул. Виктора Лосева, 5, СОШ № 11, пер. Макаренко, 3, Засечная улица, 18, ул. Луначарского, 50 и Старогородская улица, 65.

Чтобы точно услышать: в Белгороде дополнительно установили 25 систем оповещения
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