«Оглохшие» после сирены белгородцы просят перенести её в другое место

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Жительница хутора Гонки Белгородского района обратила внимание на три громкоговорителя, размещённых в одном и том же месте. По её словам, в населённом пункте проживают только пенсионеры, но при объявлении ракетной опасности они даже в доме находиться не могут: слишком громко работает сирена.
«У людей закладывает уши и поднимается давление на этом фоне», — отметила жительница региона.
Глава Белгородского района Анна Куташова объяснила, что разделить эти сирены невозможно — они являются единым механизмом. А повесить устройства дальше от дома нецелесообразно.
Дополнительно информируем: установка системы оповещения осуществлена в соответствии с требованиями законодательства и её перенос не целесообразен.
Анна Куташова
Напомним, что при объявлении ракетной опасности сирена работает не дольше трёх минут — это установлено законодательством РФ. Кроме этого, время между объявлением ракетной опасности и возможных взрывов увеличат ещё на 10 секунд: таким образом, этот промежуток времени увеличили до 30-40 секунд.