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Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Сирена

«Оглохшие» после сирены белгородцы просят перенести её в другое место

25 марта 2024, 11:23
Фото: Изображение Midjourney
Сирена

Белгородцев удивила установка трёх сирен в одном месте

Пока одни белгородцы жалуются на плохую слышимость сирен, других не устраивает их высокая громкость. Жительница региона обратила внимание, что сразу три сирены установлены возле одного дома, из-за чего пенсионерам закладывает уши. Объяснить ситуацию попыталась глава Белгородского района.

Жительница хутора Гонки Белгородского района обратила внимание на три громкоговорителя, размещённых в одном и том же месте. По её словам, в населённом пункте проживают только пенсионеры, но при объявлении ракетной опасности они даже в доме находиться не могут: слишком громко работает сирена.

«У людей закладывает уши и поднимается давление на этом фоне», — отметила жительница региона.

Глава Белгородского района Анна Куташова объяснила, что разделить эти сирены невозможно — они являются единым механизмом. А повесить устройства дальше от дома нецелесообразно.

Дополнительно информируем: установка системы оповещения осуществлена в соответствии с требованиями законодательства и её перенос не целесообразен.
Анна Куташова

Напомним, что при объявлении ракетной опасности сирена работает не дольше трёх минут — это установлено законодательством РФ. Кроме этого, время между объявлением ракетной опасности и возможных взрывов увеличат ещё на 10 секунд: таким образом, этот промежуток времени увеличили до 30-40 секунд.

Устройство оповещения населения, смутившее белгородкуУстройство оповещения населения, смутившее белгородку
Устройство оповещения населения, смутившее белгородкуУстройство оповещения населения, смутившее белгородку
Устройство оповещения населения, смутившее белгородку
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Будут ли включать сирены при ракетной опасности в Белгороде по ночам?
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#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Новости Белгорода#Белгород#Громкоговоритель#Сирена#Анна Куташова#Александра Склярова
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