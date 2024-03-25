«Оглохшие» после сирены белгородцы просят перенести её в другое место

Жительница хутора Гонки Белгородского района обратила внимание на три громкоговорителя, размещённых в одном и том же месте. По её словам, в населённом пункте проживают только пенсионеры, но при объявлении ракетной опасности они даже в доме находиться не могут: слишком громко работает сирена.