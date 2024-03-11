Белгородцы вновь услышат вой сирены: власти проведут очередную тренировку

Всего от жителей региона по итогам всероссийской тренировки поступило 390 обращений. Лидерами стали Белгород и Старооскольский горокруг. Гладков отметил, что региональную тренировку проведут после того, как полностью завершится установка оконечных устройств на 100 млн рублей, которые направили из областного бюджета.