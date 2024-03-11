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Published Сегодня, 06:31

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

В Белгородской области проведут проверку новых устройств системы оповещения

Белгородцы вновь услышат вой сирены: власти проведут очередную тренировку

11 марта 2024, 06:31
Фото: Изображение Midjourney

В Белгородской области проведут проверку новых устройств системы оповещения

В ходе оперсовещания стало известно, что за прошедшую неделю от белгородцев поступило множество обращений в сфере безопасности, которые связаны с проверкой системы оповещения. Глава региона Вячеслав Гладков поручил провести ещё одну проверку новых устройств системы оповещения.
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СВО

Всего от жителей региона по итогам всероссийской тренировки поступило 390 обращений. Лидерами стали Белгород и Старооскольский горокруг. Гладков отметил, что региональную тренировку проведут после того, как полностью завершится установка оконечных устройств на 100 млн рублей, которые направили из областного бюджета.

Все работы должны выполнить до 20 марта. Тренировку проведут 21 марта в тех муниципалитетах, где эти устройства установят.

Конкурсные процедуры проведены, оборудование закуплено. Я лично собирал глав, мы всё проговорили. Сроки определили. 21 марта проводим тренировку в тех населённых пунктах, где эти устройства установят.
Вячеслав Гладков

Также Белгородская область получил 250 млн рублей из резервного фонда РФ на покупку устройств системы оповещения. Средства дополнительно доведут до муниципалитетов.

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#Белгородская область#Безопасность#Оповещение#Система оповещения#Тренировка#Белгород#Кристина Семенчук#Гладков#СВО
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