В Белгородской области вновь завоют сирены. В чём дело?

О проверке сирен сообщили также в МЧС России. Как отметили спасатели, сигнал «Внимание всем!» проверят по всей стране. Будут работать сирены и громкоговорители, сигнал также поступит в эфиры теле- и радиоканалов. В МЧС также уточнили, что системы будут проверяться в рамках масштабных учений по подготовке к защите населения и территорий от паводков и природных пожаров.