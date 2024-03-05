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Posted Сегодня, 06:39

Published Сегодня, 06:39

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

Система оповещения

В Белгородской области вновь завоют сирены. В чём дело?

5 марта 2024, 06:39
Фото: Изображение Midjourney
Система оповещения

Комплексная тренировка систем оповещения состоится в Белгородской области

Тренировка пройдёт по всей стране. Сигнал запустят в 10:40, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Завтра, 6 марта, в России пройдёт комплексная тренировка систем оповещения. Сигнал проверят и в Белгородской области. Сирена завоет в 10:40.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что от местных жителей будут ждать информацию о том, на каких районах и улицах голосовое оповещение не слышно. Ситуацию будут исправлять.

О проверке сирен сообщили также в МЧС России. Как отметили спасатели, сигнал «Внимание всем!» проверят по всей стране. Будут работать сирены и громкоговорители, сигнал также поступит в эфиры теле- и радиоканалов. В МЧС также уточнили, что системы будут проверяться в рамках масштабных учений по подготовке к защите населения и территорий от паводков и природных пожаров.

Глава региона напомнил, что в настоящий момент в регионе идёт установка дополнительных сирен. Напомним, что до конца марта в областном центре будет установлено 43 дополнительных устройства.

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#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Система оповещения#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Сирена
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