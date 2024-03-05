В Белгородской области вновь завоют сирены. В чём дело?

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:41
Завтра, 6 марта, в России пройдёт комплексная тренировка систем оповещения. Сигнал проверят и в Белгородской области. Сирена завоет в 10:40.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что от местных жителей будут ждать информацию о том, на каких районах и улицах голосовое оповещение не слышно. Ситуацию будут исправлять.
О проверке сирен сообщили также в МЧС России. Как отметили спасатели, сигнал «Внимание всем!» проверят по всей стране. Будут работать сирены и громкоговорители, сигнал также поступит в эфиры теле- и радиоканалов. В МЧС также уточнили, что системы будут проверяться в рамках масштабных учений по подготовке к защите населения и территорий от паводков и природных пожаров.
Глава региона напомнил, что в настоящий момент в регионе идёт установка дополнительных сирен. Напомним, что до конца марта в областном центре будет установлено 43 дополнительных устройства.