Где слепые зоны? В Белгородской области вновь проверят систему оповещения

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:17
Updated Сегодня, 17:17
В ходе прямой линии к губернатору обратилась белгородка Ирина. Она рассказала, что на Харгоре в Белгороде при ракетной угрозе не слышно сирену.
Гладков ответил, что на сегодняшний день система оповещения в полном объёме не установлена. В текущем году власти приобретают 41 устройство. Из этого количества порядка 20 уже установлены. В полном объёме работу выполнят до 20 марта.
Мы проводим дополнительную закупку оборудования. Попросили помощь у федерального бюджета. Решение принято. Деньги выделены. Сейчас проводятся конкурсные процедуры. Работа продолжается.
Вячеслав Гладков
Губернатор также добавил, что власти планируют провести учения по проверке системы оповещения 21 марта.
Будем смотреть слепые зоны. Будем спрашивать у жителей Белгорода и других приграничных муниципалитетах.
Вячеслав Гладков