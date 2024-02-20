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Published Сегодня, 17:15

Modified Сегодня, 17:17

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В Белгороде установят дополнительные устройства системы оповещения

Где слепые зоны? В Белгородской области вновь проверят систему оповещения

20 февраля 2024, 17:15
Фото: Изображение Midjourney

В Белгороде установят дополнительные устройства системы оповещения

В течение месяца в областном центре установят 41 устройство системы оповещения. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. Он также отметил, что власти вновь проведут учения и найдут слепые зоны.

В ходе прямой линии к губернатору обратилась белгородка Ирина. Она рассказала, что на Харгоре в Белгороде при ракетной угрозе не слышно сирену.

Гладков ответил, что на сегодняшний день система оповещения в полном объёме не установлена. В текущем году власти приобретают 41 устройство. Из этого количества порядка 20 уже установлены. В полном объёме работу выполнят до 20 марта.

Мы проводим дополнительную закупку оборудования. Попросили помощь у федерального бюджета. Решение принято. Деньги выделены. Сейчас проводятся конкурсные процедуры. Работа продолжается.
Вячеслав Гладков

Губернатор также добавил, что власти планируют провести учения по проверке системы оповещения 21 марта.

Будем смотреть слепые зоны. Будем спрашивать у жителей Белгорода и других приграничных муниципалитетах.
Вячеслав Гладков
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#Белгородская область#Губернатор#Жители#Учения#Муниципалитеты#Оборудование#Федеральный бюджет#Система оповещения#Белгород#Кристина Семенчук#Сирена#Устройство
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