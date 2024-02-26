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Published Сегодня, 17:21

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Updated Сегодня, 17:23

До конца марта в Белгороде установят 43 дополнительных систем оповещений

До конца недели в Белгороде установят 20 новых систем оповещения

26 февраля 2024, 17:21
Фото: Изображение Midjourney

До конца марта в Белгороде установят 43 дополнительных систем оповещений

Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал подробности об установке дополнительных систем оповещений. До конца недели в городе смонтируют 20 устройств, до конца марта — 43 электросирены и громкоговорящих устройств.

На этой неделе в Белгороде планируется завершить установку 20 дополнительных систем оповещения. На сегодняшний день, 26 февраля, смонтированы уже 11 устройств. Они исправно работают, сообщил в вечернем прямом эфире мэр Валентин Демидов.

Чиновник также добавил, что до 20 марта в Белгороде должны установить 43 новых устройства. Места для их установки определяли по просьбам жителей, которые ранее жаловались на плохую слышимость сирен во время ракетной опасности, а также по рекомендациям МЧС.

По результатам запусков систем оповещения, на сегодня все имеющиеся 65 электросирен и громкоговорящих устройств находятся в исправном состоянии.
Валентин Демидов

Начальная цена на закупку 43 устройств системы оповещения составляла 29,9 млн рублей. Ранее сообщалось, что на установку дополнительных систем оповещения выделили 76 млн рублей. Их установка должна увеличить охват населения техсредствами до 93-98,8%.

По состоянию на 20 февраля в Белгороде были установлены пять устройств.

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