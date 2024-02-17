Белгородские торговые центры отладили систему оповещения в случае опасности

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
По словам губернатора, оперативный штаб рекомендовал владельцам крупных торговых центров области отладить систему оповещения в случае ракетной опасности. Речь идёт о 400 объектах. По словам главы области, на сегодняшний день такая работа выполнена.
Владельцы данных объектов отнеслись с пониманием к данному поручению. На следующей неделе мы постараемся максимально вместе с главами муниципальных образований проверить исполнение данного поручения.
Вячеслав Гладков
Напомним, ранее белгородцы попросили создать комитет, который выявлял бы тех, кто оставляет людей на улице во время реальной опасности. Гладков ответил, что есть уголовное и административное наказание, и есть «наказание перед совестью». А ещё губернатор предложил сообщать о подобных случаях, но не «сводить счёты», а поступать честно.