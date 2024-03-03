Сирена в Белгороде и 97 атак ВСУ за сутки: итоги дня

В Белгороде после трёхмесячного переноса сроков открыли остановочный павильон на «Стадионе». Сдать его планировали ещё в конце ноября 2023 года. Но у мэрии что-то всё время шло не по плану — то погодные условия не те, то подрядчик подвёл. Сроки переносились минимум три раза. Последний раз остановку обещали открыть для белгородцев 1 февраля. Как итог — только 1 марта в администрации города сообщили о том, что завершат все работы до конца недели.