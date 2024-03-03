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Сирена в Белгороде и 97 атак ВСУ за сутки: итоги дня

Сирена в Белгороде и 97 атак ВСУ за сутки: итоги дня

3 марта 2024, 16:00
Фото: Изображение Midjourney
Сегодня в Белгороде и районе, а также в Шебекинском горокруге объявили ракетную опасность, за прошедшие сутки область обстреляли почти сто раз, а долгожданный остановочный комплекс на «Стадионе» наконец открыли для белгородцев.

От FPV-дронов до РСЗО

За 2 марта Белгородскую область обстреляли 97 раз. ВСУ использовали разные виды вооружения, среди которых артиллерия, беспилотники и ракеты. Где-то сработала система ПВО, но во нескольких муниципалитетах были прилёты. Всего за сутки со стороны Украины было атаковано семь муниципалитетов.

В Белгородском районе ВСУ применили артиллерию, беспилотники, дроны-камикадзе и FPV-дрон. Атаке подверглись шесть населённых пунктов. Пострадавших нет, есть повреждения ЛЭП и кровли частного дома в Дубовом. По одному селу в Борисовском районе выпустили сразу 20 гранатомётных снарядов, — никто не пострадал, повреждения получила система газоснабжения.

В Волоконовском районе использовали дрон-камикадзе и БПЛА самолётного типа, а Грайворонский горокруг помимо этого атаковали ещё из миномёта. Похожая ситуация и в Корочанском районе. Ещё четыре прилёта пришлось на Краснояружский район. Везде обошлось без последствий.

В Шебекинском округе из миномёта по Новой Таволжанке выпустили 12 снарядов. Повреждены семь жилых домов и два авто, а также ЛЭП, которую уже восстановили. По окраине Шебекино и по селу Середа выпустили по шесть миномётных снарядов, на Муром пришлось пять. Дмитриевку атаковали из РСЗО. В этих населённых пунктах пострадавших и разрушений нет. Также в округе сбили БПЛА, без последствий на земле.

FPV-дроны, миномёты и артиллерия: Белгородская область пережила 97 атак ВСУ за сутки
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Ракетную опасность объявили в Белгороде

В Белгороде, Белгородском районе, а немного позже и в Шебекинском горокруге объявили ракетную опасность. В населённых пунктах работала сирена. В областном центре и районе отбой дали спустя полчаса, в Шебекино — спустя около 10 минут.

В общественных местах, таких как «Сити Молл» и универмаг «Белгород», включали оповещение через громкоговорители, а посетители спускались в укрытие.

В Белгороде и районе работала сирена ракетной опасности
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Остановку на «Стадионе» наконец открыли

В Белгороде после трёхмесячного переноса сроков открыли остановочный павильон на «Стадионе». Сдать его планировали ещё в конце ноября 2023 года. Но у мэрии что-то всё время шло не по плану — то погодные условия не те, то подрядчик подвёл. Сроки переносились минимум три раза. Последний раз остановку обещали открыть для белгородцев 1 февраля. Как итог — только 1 марта в администрации города сообщили о том, что завершат все работы до конца недели.

Сегодня жители областного центра наконец увидели новый комплекс. Хотя на месте ещё продолжаются работы, горожанам хотя бы больше не придётся обходить ограждения по проезжей части.

В Белгороде после реконструкции открыли долгожданную остановку «Стадион»
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