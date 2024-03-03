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В Белгороде и районе работала сирена ракетной опасности

В Белгороде и районе работала сирена ракетной опасности

3 марта 2024, 10:20
Фото: Изображение Midjourney
В полдень воскресенья в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. До этого ночью РСЧС оповещали об этом Старооскольский и Губкинский горокруга.

В 12:03 в Белгороде и районе объявили ракетную опасность. На улице прозвучала сирена, а в торговых центрах людей оповестили из громкоговорителей и спустили в укрытие. Почти через полчаса тревогу объявили и в Шебекинском горокруге. Там местные Telegram-каналы сообщили о громких звуках.

В обоих муниципалитетах сигнал отменили спустя 20-30 минут после объявления. А накануне ночью РСЧС сообщило о ракетной опасности в Старооскольском и Губкинском горокругах. Там отбой тревоги дали только через два часа.

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#Белгородский район#Новости Белгорода#Белгород#Губкинский горокруг#Сирена#Екатерина Никулина#Шебекинский горокруг#Старооскольский горокруг#Обстрел ВСУ#РСЧС#Ракетная опасность
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