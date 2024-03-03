В Белгороде и районе работала сирена ракетной опасности

В 12:03 в Белгороде и районе объявили ракетную опасность. На улице прозвучала сирена, а в торговых центрах людей оповестили из громкоговорителей и спустили в укрытие. Почти через полчаса тревогу объявили и в Шебекинском горокруге. Там местные Telegram-каналы сообщили о громких звуках.