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Published Сегодня, 18:29

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Updated Сегодня, 18:32

ремонт остановки «Стадион» в Белгороде

Виноват подрядчик: в мэрии Белгорода снова сдвинули срока ремонта остановки «Стадион»

2 февраля 2024, 18:29
Фото: Bel.ru
ремонт остановки «Стадион» в Белгороде

В мэрии Белгорода объяснили новые задержки по ремонту остановки «Стадион»

Остановочный павильон в Белгороде никак не могут ввести в эксплуатацию — новый обещанный срок снова не выдержали. Мэрия отправила предписание подрядчику.

Заместитель мэра Белгорода по строительству Дмитрий Дунайцев рассказал, что подрядчик не уложился в установленные сроки и компании направили претензию. В подрядной организации объяснили задержку трудностями при изготовлении элементов навеса.

1 февраля называли датой окончания работ, но выполнить их к этому дню не получилось, как и к нескольким ранее анонсированным властями датам. По состоянию на 2 февраля в павильоне смонтировали колонны и кровлю — но не полностью, как видно по фотографиям. На следующей неделе начнут устанавливать стеновые панели и стёкла. Администрация города поставила новую задачу — завершить работы на остановке в феврале.

ремонт остановки «Стадион» в Белгороде
Видео: Bel.ru
Павильон на остановке «Стадион» в Белгороде снова не открыли в обещанные сроки
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Павильон на остановке «Стадион» в Белгороде снова не открыли в обещанные сроки
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