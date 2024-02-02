Виноват подрядчик: в мэрии Белгорода снова сдвинули срока ремонта остановки «Стадион»

1 февраля называли датой окончания работ, но выполнить их к этому дню не получилось, как и к нескольким ранее анонсированным властями датам. По состоянию на 2 февраля в павильоне смонтировали колонны и кровлю — но не полностью, как видно по фотографиям. На следующей неделе начнут устанавливать стеновые панели и стёкла. Администрация города поставила новую задачу — завершить работы на остановке в феврале.