Виноват подрядчик: в мэрии Белгорода снова сдвинули срока ремонта остановки «Стадион»

Posted Сегодня, 18:29
Published Сегодня, 18:29
Modified Сегодня, 18:32
Updated Сегодня, 18:32
Заместитель мэра Белгорода по строительству Дмитрий Дунайцев рассказал, что подрядчик не уложился в установленные сроки и компании направили претензию. В подрядной организации объяснили задержку трудностями при изготовлении элементов навеса.
1 февраля называли датой окончания работ, но выполнить их к этому дню не получилось, как и к нескольким ранее анонсированным властями датам. По состоянию на 2 февраля в павильоне смонтировали колонны и кровлю — но не полностью, как видно по фотографиям. На следующей неделе начнут устанавливать стеновые панели и стёкла. Администрация города поставила новую задачу — завершить работы на остановке в феврале.