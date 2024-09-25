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Остановочный комплекс

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В Белгороде обновят ещё одну остановку. Что изменится?
25 сентября, 08:00
Почему до сих пор не отремонтировали попавшую под обстрел остановку в Белгороде?
25 июля, 10:03
Сирена в Белгороде и 97 атак ВСУ за сутки: итоги дня
3 марта, 16:00
Изрисованный после ремонта подземный переход в Белгороде привели в порядок
В конце января в Белгороде «обновили» ремонт перехода на остановке «Стадион» надписями. Пришлось красить стены во второй раз.
18 февраля, 16:43
2023
Белгородцы жалуются на грохот из-за разбора остановки на «Стадионе»
Горожане рассказали, что им мешает шум, который они слышат после 22:00. Подробности сообщает Telegram-канал «Белгород №1. Люди».
27 июля 2023, 13:16

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