40 дней прошли тревожно: над Белгородом раздались взрывы, а Шебекино обстреляли ВСУ

Posted Сегодня, 16:00
Published Сегодня, 16:00
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
После полуночи в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Такое оповещение белгородцы получали вторую ночь подряд. В этот раз рассылка от РСЧС пришла жителям 7 февраля в 00:25. Людей попросили оставаться дома и не подходить к окнам. Отбой тревоги объявили в 01:06.
Около 7:00 над Белгородом и районом снова было громко. В небе раздались звуки взрывов. Официальной информации не поступало, но сообщалось, что громкие звуки связаны с работой ВС РФ. Сирены на тот момент тоже не включались.
Приграничному городу сегодня тоже досталось — он попал под обстрел ВСУ. В результате атаки ранило двух человек — мужчину и женщину. Пострадавшие — работники одного из промышленных предприятий. Сообщалось, что мужчина получил осколочное ранение руки, а женщина — контузию. Обоих увезли в горбольницу №2 в Белгороде.
Прилёты пришлись на территорию стоянки промышленного предприятия. Там зафиксировали прямое попадание снаряда. На стоянке посекло десять автомобилей, а также пробило кровлю одного из цехов. На месте происшествия работали оперативные службы.
После полудня ВСУ атаковали село Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. Пострадавших нет, но зафиксировали разрушения на территории четырёх частных домовладений. Сообщалось, что в трёх домах повреждения незначительные — посекло крыши, фасады и окна. На территории четвёртого домовладения снаряд сильно повредил хозпостройку. Также задело один автомобиль.
Ближе к вечеру в Белгороде объявили ракетную опасность. Над городом раздались звуки взрывов. Рассылка от РСЧС горожанам и жителям Белгородского района пришла в 16:26. Включилась сирена. Взрывы были слышны в разных районах областного центра.
В Сети появилась информация о госпитализации ребёнка после взрывов в Белгороде. Очевидцы рассказали, что мальчик испугался взрывов и побежал через дорогу на красный сигнал светофора. Его, по их словам, сбила машина. Юного белгородца увезла скорая помощь. Сам инцидент произошёл на Харгоре в районе рынка «Солнечный». Полиция проверят обстоятельства происшествия.
Также в интернете поделились фотографиями последствий взрывов над городом. В одном из микрорайонов выбило практически все окна одного многоквартирного дома. В этом же районе повреждена машина и фасад минимум одного здания.
По данным Минобороны, над территорией области уничтожено семь реактивных снарядов РСЗО RM-70 «Вампир». Работала система ПВО.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о двоих пострадавших. Один мужчина получил баротравму, второй — осколочное ранение головы и контузию.
Напомним, что в полдень в центре Белгорода отслужили молебен в память о погибших при сильнейшем обстреле 30 декабря: 7 февраля исполнилось 40 дней со дня трагедии. И сегодня атака повторилась.