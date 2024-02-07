Над Белгородом раздались взрывы

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
Modified Сегодня, 04:14
Updated Сегодня, 04:14
В 7 часов утра среды над Белгородом и районом снова было громко. В небе раздалось семь звуков, похожих на взрывы.
Официальных комментариев по горячим следам не было, но по нашей информации — это работали Вооруженные силы Российской Федерации. Ракетной опасности в городе не объявляли, что тоже говорит о том, что звуки не связаны с работой ПВО.
Ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе объявляли в 0:25. Об отбое сообщили через 41 минуту. Информации о последствиях не поступало.