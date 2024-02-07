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Published Сегодня, 04:12

Modified Сегодня, 04:14

Updated Сегодня, 04:14

Над Белгородом раздались взрывы

Над Белгородом раздались взрывы

7 февраля 2024, 04:12
Фото: Bel.ru
Утром 7 февраля жителей города и пригородов разбудили громкие звуки.

В 7 часов утра среды над Белгородом и районом снова было громко. В небе раздалось семь звуков, похожих на взрывы.

Официальных комментариев по горячим следам не было, но по нашей информации — это работали Вооруженные силы Российской Федерации. Ракетной опасности в городе не объявляли, что тоже говорит о том, что звуки не связаны с работой ПВО.

Ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе объявляли в 0:25. Об отбое сообщили через 41 минуту. Информации о последствиях не поступало.

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#Евгений Грицков#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Вооруженные силы#СВО#Взрывы#Российская Федерация
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