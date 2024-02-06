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Posted Сегодня, 06:28

Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Последствия обстрела

Гладков прокомментировал утренний взрыв в Белгородской области

6 февраля 2024, 06:28
Фото: 1MI
Последствия обстрела

Гладков сообщил о последствиях атаки БПЛА на Губкин в Белгородской области

Утром 6 февраля в городе упал беспилотник и взорвался. В настоящий момент серьёзных разрушений не выявлено, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. К восстановлению домов должны приступить в ближайшее время.
Сюжет
Взрыв

Губернатор Вячеслав Гладков повторно связался с главой Губкинского горокруга Михаилом Лобазновым. В настоящий момент серьёзных разрушений, повреждений жилых домов в результате атаки беспилотника не выявлено. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей.

Все восстановительные работы начнут в ближайшее время.

Напомним, что в четырёх частных домах выбиты окна, посечена кровля и фасады, повреждены заборы.

Также известно, что минувшей ночью система ПВО сбила семь украинских беспилотников над регионом. Кроме того, сегодня ракетную опасность впервые объявили во всей Белгородской области.

Беспилотник упал и взорвался в Губкине Белгородской области: есть разрушения
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#Белгородская область#Происшествия#Губкин#Беспилотник#Взрыв#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#СВО#Разрушения
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