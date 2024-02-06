Гладков прокомментировал утренний взрыв в Белгородской области

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Губернатор Вячеслав Гладков повторно связался с главой Губкинского горокруга Михаилом Лобазновым. В настоящий момент серьёзных разрушений, повреждений жилых домов в результате атаки беспилотника не выявлено. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей.
Все восстановительные работы начнут в ближайшее время.
Напомним, что в четырёх частных домах выбиты окна, посечена кровля и фасады, повреждены заборы.
Также известно, что минувшей ночью система ПВО сбила семь украинских беспилотников над регионом. Кроме того, сегодня ракетную опасность впервые объявили во всей Белгородской области.