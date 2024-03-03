В Белгороде после реконструкции открыли долгожданную остановку «Стадион»

Устанавливать новый остановочный комплекс начали ещё в прошлом году. Сначала мэрия Белгорода прогнозировала открытие в конце ноября 2023 года. После этого несколько раз переносили дату. По итогу устанавливать навес начали только в конце января, и планировали завершить работу к февралю. Но что-то снова пошло не так, и администрация заявила, что срыв сроков произошёл из-за подрядчика.