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Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 14:13

Updated Сегодня, 14:13

В Белгороде после реконструкции открыли долгожданную остановку «Стадион»

В Белгороде после реконструкции открыли долгожданную остановку «Стадион»

3 марта 2024, 13:16
Фото: Электромир Максимова
В этот раз сроки открытия остановочного комплекса переносить не стали, несмотря на то, что на объекте продолжаются некоторые работы.

Устанавливать новый остановочный комплекс начали ещё в прошлом году. Сначала мэрия Белгорода прогнозировала открытие в конце ноября 2023 года. После этого несколько раз переносили дату. По итогу устанавливать навес начали только в конце января, и планировали завершить работу к февралю. Но что-то снова пошло не так, и администрация заявила, что срыв сроков произошёл из-за подрядчика.

Белгородцам приходилось обходить ограждения по проезжей части в любые погодные условия. В итоге только 1 марта администрация заявила, что остановка почти готова, и до конца этой недели на месте заменят плитку и демонтируют защитные ограждения.

Остановку, наконец, открыли, но на месте пока продолжаются некоторые работы.

Фото: Электромир Максимова
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#Общество#Реконструкция#Новости Белгорода#Стадион#Остановка#Белгород#Екатерина Никулина#Навес
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