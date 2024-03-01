Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:07

Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

Остановка

«Опять перенос?» Когда в Белгороде откроют остановку на «Стадионе»

1 марта 2024, 15:07
Фото: 1MI
Остановка

В мэрии назвали сроки окончания работ на остановке «Стадион» в Белгороде

Открыть остановочный павильон на «Стадионе» должны были 1 февраля, однако в этот день работы не закончились. В мэрии Белгорода объяснили, с чем это связано и когда стоит ждать открытия остановки.

Житель Белгорода поинтересовался, будут ли снова передвигать сроки ввода в эксплуатацию остановочного павильона на «Стадионе». «Как-то надоело к подземному переходу по проезжей части идти», — дополнил мужчина.

На обращение отреагировали в городской администрации. В мэрии ответили, что остановочные комплексы уже смонтированы и до конца текущей недели планируется выполнить замену плитки и демонтаж защитного ограждения.

Сроки открытия нового остановочного павильона на «Стадионе» неоднократно переносили. Так, павильон планировали открыть ещё в конце ноября 2023 года. После этого дату переносили трижды.

25 января 2024 года на объекте начали устанавливать навес. Работы планировалось завершить к 1 февраля, но открыть павильон снова не получилось. Тогда мэрия обвинила в срыве подрядчика.

Ответ мэрии БелгородаОтвет мэрии Белгорода
Ответ мэрии Белгорода
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Виноват подрядчик: в мэрии Белгорода снова сдвинули сроки ремонта остановки «Стадион»
Узнать подробнее
Читайте также:
Павильон на остановке «Стадион» в Белгороде снова не открыли в обещанные срокиСнова перенесли: павильон на «Стадионе» в Белгороде пообещали доделать к 1 февраляУспеть за два дня: белгородцы могут не дождаться обещанную остановку на «Стадионе»
#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Стадион#Остановка#Автобусная остановка#Белгород#Александра Склярова#Остановочный павильон
Подпишитесь
Дом, авто и линия газоснабжения пострадали при обстреле белгородского хутора
Сегодня, 13:02
В Москве попрощались с экс-сенатором от Белгородской области Николаем Рыжковым
Сегодня, 11:55
Сколько денег потратили на защиту остановок и кому передадут ненужные мешки с песком?
Сегодня, 14:30
Под огнём оказался трактор: ВСУ в третий раз за час атаковали Белгородскую область
Сегодня, 13:10
Из окон светит «символ проституток»: центру современного искусства не дают покоя
Сегодня, 09:07