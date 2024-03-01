«Опять перенос?» Когда в Белгороде откроют остановку на «Стадионе»

В мэрии назвали сроки окончания работ на остановке «Стадион» в Белгороде

Открыть остановочный павильон на «Стадионе» должны были 1 февраля, однако в этот день работы не закончились. В мэрии Белгорода объяснили, с чем это связано и когда стоит ждать открытия остановки.