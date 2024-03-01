«Опять перенос?» Когда в Белгороде откроют остановку на «Стадионе»

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Житель Белгорода поинтересовался, будут ли снова передвигать сроки ввода в эксплуатацию остановочного павильона на «Стадионе». «Как-то надоело к подземному переходу по проезжей части идти», — дополнил мужчина.
На обращение отреагировали в городской администрации. В мэрии ответили, что остановочные комплексы уже смонтированы и до конца текущей недели планируется выполнить замену плитки и демонтаж защитного ограждения.
Сроки открытия нового остановочного павильона на «Стадионе» неоднократно переносили. Так, павильон планировали открыть ещё в конце ноября 2023 года. После этого дату переносили трижды.
25 января 2024 года на объекте начали устанавливать навес. Работы планировалось завершить к 1 февраля, но открыть павильон снова не получилось. Тогда мэрия обвинила в срыве подрядчика.