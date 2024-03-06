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Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Жители Белгорода спрятались в укрытиях во время ракетной опасности

В Белгороде воют сирены: автобусы встали, жители прячутся в укрытиях

6 марта 2024, 06:26
Фото: Bel.ru

Жители Белгорода спрятались в укрытиях во время ракетной опасности

Утром 6 марта РСЧС предупредило жителей Белгорода и Белгородского района о возможной ракетной опасности. В городе слышно сирены: автобусы останавливают движение, жители прячутся в убежищах.
Сюжет
Пво

На момент написания материала в Белгороде действует сигнал о ракетной опасности. Автобусы прекратили своё движение: добравшись до ближайшей остановки, водители выпустили пассажиров из салона.

Фото: Bel.ru

Находившиеся на улицах города жители стали занимать укрытия — бетонные коробки, установленные ранее из соображений безопасности. В распоряжении Бел.Ру попали кадры, как белгородцы укрываются в одной из таких на Харгоре.

Видео: Bel.ru

Сигнал всё ещё действует. Жителям Белгорода рекомендуют остаться дома или переждать опасность в укрытии. Нельзя также подходить к окнам.

Только что стало известно, что в момент ракетной опасности в Белгородском районе системой ПВО сбили БПЛА самолетного типа. Произошло это в районе села Ближнее, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

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