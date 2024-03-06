В Белгороде воют сирены: автобусы встали, жители прячутся в укрытиях

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
На момент написания материала в Белгороде действует сигнал о ракетной опасности. Автобусы прекратили своё движение: добравшись до ближайшей остановки, водители выпустили пассажиров из салона.
Находившиеся на улицах города жители стали занимать укрытия — бетонные коробки, установленные ранее из соображений безопасности. В распоряжении Бел.Ру попали кадры, как белгородцы укрываются в одной из таких на Харгоре.
Сигнал всё ещё действует. Жителям Белгорода рекомендуют остаться дома или переждать опасность в укрытии. Нельзя также подходить к окнам.
Только что стало известно, что в момент ракетной опасности в Белгородском районе системой ПВО сбили БПЛА самолетного типа. Произошло это в районе села Ближнее, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.