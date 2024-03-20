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Posted Сегодня, 18:40

Published Сегодня, 18:40

Modified Сегодня, 18:42

Updated Сегодня, 18:42

Белгородцам объяснили, почему по ночам не включают сирены во время тревоги

Будут ли включать сирены при ракетной опасности в Белгороде по ночам?

20 марта 2024, 18:40
Фото: Изображение Midjourney

Белгородцам объяснили, почему по ночам не включают сирены во время тревоги

Тему подняла местная жительница во время вечернего эфира губернатора. Белгородка попросила оповещать людей о ракетной опасности по ночам сиреной.

К губернатору Белгородской области снова обратились с вопросом о работе сирен по ночам.

«Когда люди услышат сирену, есть возможность среагировать и убежать в безопасное место. Уж лучше проснуться от сирены, чем от взрывов», — отметила местная жительница.

Вячеслав Гладков отметил, что в последнее время ночных обстрелов не было. Если же происходит ракетная опасность, людей оповещают через РСЧС-оповещения.

Сотни тысяч человек спят. Если мы будем поднимать их сигналами тревоги, то огромное количество людей могут с этой стрессовой ситуацией физически не справиться. Сегодня мы исходим из того, что производим оповещения через другие средства. Пока не видим, что это ошибочная мера. Допустить ещё и ухудшения, совсем закошмарить жителей, мы не можем и не будем.
Вячеслав Гладков
Почему ночью решили не включать сирены при ракетной опасности в Белгороде?
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#Новости Белгорода#Оповещение#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Сирена#Ракетная опасность
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