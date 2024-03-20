Будут ли включать сирены при ракетной опасности в Белгороде по ночам?

Posted Сегодня, 18:40
Published Сегодня, 18:40
Modified Сегодня, 18:42
Updated Сегодня, 18:42
К губернатору Белгородской области снова обратились с вопросом о работе сирен по ночам.
«Когда люди услышат сирену, есть возможность среагировать и убежать в безопасное место. Уж лучше проснуться от сирены, чем от взрывов», — отметила местная жительница.
Вячеслав Гладков отметил, что в последнее время ночных обстрелов не было. Если же происходит ракетная опасность, людей оповещают через РСЧС-оповещения.
Сотни тысяч человек спят. Если мы будем поднимать их сигналами тревоги, то огромное количество людей могут с этой стрессовой ситуацией физически не справиться. Сегодня мы исходим из того, что производим оповещения через другие средства. Пока не видим, что это ошибочная мера. Допустить ещё и ухудшения, совсем закошмарить жителей, мы не можем и не будем.
Вячеслав Гладков