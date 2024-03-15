Не более трёх минут: почему сирена в Белгороде работает не всю ракетную опасность?

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Жители Белгорода поинтересовались у городской администрации, почему во время ракетной опасности сирена работает только несколько минут. Мужчина рассчитывал, что система оповещения будет работать на протяжении всей длительности ракетной опасности.
В мэрии Белгорода объяснили, что то, сколько времени включена сирена, определено законодательством России.
Согласно положению о системах оповещения населения, длительность передачи сигналов оповещения и экстренной информации населению составляет до трёх минут. Данный временной промежуток закреплён законодательно и действует на всей территории РФ.
мэрия Белгорода
Кроме этого, ранее белгородцы предлагали повторно включать сирены каждые 25 минут до конца ракетной опасности, чтобы жители не забывали об угрозе.
Отметим, что в Белгородской области четвёртый день подряд неспокойно. За 14 марта под обстрелами пострадали 22 жителя региона, утром 15 марта ранены уже двое белгородцев.