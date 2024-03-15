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Posted Сегодня, 08:26

Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

Сирена

Не более трёх минут: почему сирена в Белгороде работает не всю ракетную опасность?

15 марта 2024, 08:26
Фото: Изображение Midjourney
Сирена

Белгородцам рассказали, почему сирена не включена всё время ракетной опасности

Такой вопрос белгородец задал местной администрации. Оказалось, что время работы сирены в ходе ЧП установлено законодательством и действует на территории всей России.

Жители Белгорода поинтересовались у городской администрации, почему во время ракетной опасности сирена работает только несколько минут. Мужчина рассчитывал, что система оповещения будет работать на протяжении всей длительности ракетной опасности.

В мэрии Белгорода объяснили, что то, сколько времени включена сирена, определено законодательством России.

Согласно положению о системах оповещения населения, длительность передачи сигналов оповещения и экстренной информации населению составляет до трёх минут. Данный временной промежуток закреплён законодательно и действует на всей территории РФ.
мэрия Белгорода

Кроме этого, ранее белгородцы предлагали повторно включать сирены каждые 25 минут до конца ракетной опасности, чтобы жители не забывали об угрозе.

Отметим, что в Белгородской области четвёртый день подряд неспокойно. За 14 марта под обстрелами пострадали 22 жителя региона, утром 15 марта ранены уже двое белгородцев.

Третий раз за день: в Белгороде вновь воют сирены из-за ракетной опасности
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#Белгородская область#Новости Белгорода#Система оповещения#Белгород#Сирена#СВО#Александра Склярова
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