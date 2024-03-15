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Больница

Названо число пострадавших при вчерашних атаках ВСУ на Белгородскую область

15 марта 2024, 07:31
Фото: 1MI
Больница

В белгородских больницах остаются 13 пострадавших при обстрелах

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о пострадавших за последние дни от атак ВСУ жителях. За вчерашний день ранены 22 человека, из них в медучреждении находятся девять человек. В больницах лежат ещё четыре человека, пострадавшие до 14 марта.

За вчерашний день, 14 марта, при обстреле Белгорода, Белгородского района и Грайворонского городского округа пострадали 22 человека. В настоящий момент в больнице проходят лечение девять человек, остальных после оказанной помощи отправили домой.

В медучреждениях также находятся четыре человека, пострадавшие до 14 марта. Всего в больницах лежат 13 человек. Пять пациентов находятся в тяжёлом состоянии.

Глава региона рассказал о супружеской паре, которая 14 марта получила ранения. У мужа в ходе операции остановилось сердце, но врачи сумели его реанимировать. В настоящее время оба супруга находятся в реанимации под аппаратом ИВЛ.

«Вся необходимая помощь оказывается, все необходимые лекарственные препараты у нас для этого есть», — дополнил губернатор Вячеслав Гладков.

Напомним, что сегодняшнее утро, 15 марта, тоже началось с обстрелов. Над Белгородом уничтожили семь реактивных снарядов, выпущенных из РСЗО RM-70 «Вампир». Повреждения зафиксировали в восьми многоквартирных домах, пяти частных домах, двух торговых центрах, на школьном стадионе и в автомобилях. В Белгороде пострадали два человека.

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