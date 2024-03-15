Названо число пострадавших при вчерашних атаках ВСУ на Белгородскую область

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
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Updated Сегодня, 07:33
За вчерашний день, 14 марта, при обстреле Белгорода, Белгородского района и Грайворонского городского округа пострадали 22 человека. В настоящий момент в больнице проходят лечение девять человек, остальных после оказанной помощи отправили домой.
В медучреждениях также находятся четыре человека, пострадавшие до 14 марта. Всего в больницах лежат 13 человек. Пять пациентов находятся в тяжёлом состоянии.
Глава региона рассказал о супружеской паре, которая 14 марта получила ранения. У мужа в ходе операции остановилось сердце, но врачи сумели его реанимировать. В настоящее время оба супруга находятся в реанимации под аппаратом ИВЛ.
«Вся необходимая помощь оказывается, все необходимые лекарственные препараты у нас для этого есть», — дополнил губернатор Вячеслав Гладков.
Напомним, что сегодняшнее утро, 15 марта, тоже началось с обстрелов. Над Белгородом уничтожили семь реактивных снарядов, выпущенных из РСЗО RM-70 «Вампир». Повреждения зафиксировали в восьми многоквартирных домах, пяти частных домах, двух торговых центрах, на школьном стадионе и в автомобилях. В Белгороде пострадали два человека.