Названо число пострадавших при вчерашних атаках ВСУ на Белгородскую область

В белгородских больницах остаются 13 пострадавших при обстрелах

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о пострадавших за последние дни от атак ВСУ жителях. За вчерашний день ранены 22 человека, из них в медучреждении находятся девять человек. В больницах лежат ещё четыре человека, пострадавшие до 14 марта.