Третий раз за день: в Белгороде вновь воют сирены из-за ракетной опасности

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
РСЧС предупреждает жителей Белгорода и Белгородского района о ракетной опасности — четвёртый раз за сутки. Третий раз воет сирена.
Жителям рекомендуют укрыться дома и не подходить к окнам.
Ранее сигнал ракетной опасности объявляли рано утром и два раза днём.
Параллельно с ним жители Белгорода слышали громкие звуки.
Напомним, что накануне был установлен рекорд по продолжительности действия ракетной опасности в Белгороде. Объявили её в районе пяти часов утра, а отменили только около 18:00. Причём отбой объявили под новый звук взрыва.