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В Белгороде в третий раз за сутки запустили сирену ракетной опасности

Третий раз за день: в Белгороде вновь воют сирены из-за ракетной опасности

13 марта 2024, 15:48
Фото: Bel.ru

В Белгороде в третий раз за сутки запустили сирену ракетной опасности

РСЧС в четвёртый раз за день предупреждает жителей Белгорода о ракетной опасности. В третий раз подряд 13 марта в городе воют сирены.

РСЧС предупреждает жителей Белгорода и Белгородского района о ракетной опасности — четвёртый раз за сутки. Третий раз воет сирена.

Жителям рекомендуют укрыться дома и не подходить к окнам.

Ранее сигнал ракетной опасности объявляли рано утром и два раза днём.

Параллельно с ним жители Белгорода слышали громкие звуки.

Напомним, что накануне был установлен рекорд по продолжительности действия ракетной опасности в Белгороде. Объявили её в районе пяти часов утра, а отменили только около 18:00. Причём отбой объявили под новый звук взрыва.

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#Белгородская область#Белгород#Артем Черненко#Сирены#РСЧС#Ракетная опасность
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