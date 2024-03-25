Для белгородцев увеличат время между предупреждением и обстрелом ещё на 10 секунд

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
На сегодняшнем оперсовещании правительства рассказали, что время между объявлением ракетной опасности и возможных взрывов в период атаки ВСУ на Белгородскую область увеличат ещё на 10 секунд. Так, к сегодня этот промежуток времени удалось увеличить до 30-40 секунд. Данные меры, как объяснили, принимаются для того, чтобы обезопасить белгородцев.
Также решили увеличить количество укрытий. Их устанавливают в наиболее подверженных обстрелам районах. По предварительной информации, в субботу установили уже сотню модульных укрытий. По плану появится ещё 250 единиц. Также их станет больше на территории ж/д вокзала и автовокзала.