Для белгородцев увеличат время между предупреждением и обстрелом ещё на 10 секунд

На сегодняшнем оперсовещании правительства рассказали, что время между объявлением ракетной опасности и возможных взрывов в период атаки ВСУ на Белгородскую область увеличат ещё на 10 секунд. Так, к сегодня этот промежуток времени удалось увеличить до 30-40 секунд. Данные меры, как объяснили, принимаются для того, чтобы обезопасить белгородцев.