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Posted Сегодня, 10:09

Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

Ракетная опасность

Для белгородцев увеличат время между предупреждением и обстрелом ещё на 10 секунд

25 марта 2024, 10:09
Фото: 1MI
Ракетная опасность
Время между объявлением ракетной опасности и возможными взрывами во время атаки ВСУ на Белгородскую область увеличат ещё на 10 секунд, чтобы обеспечить безопасность белгородцев. Сегодня это промежуток в среднем составляет 30-40 секкнд.

На сегодняшнем оперсовещании правительства рассказали, что время между объявлением ракетной опасности и возможных взрывов в период атаки ВСУ на Белгородскую область увеличат ещё на 10 секунд. Так, к сегодня этот промежуток времени удалось увеличить до 30-40 секунд. Данные меры, как объяснили, принимаются для того, чтобы обезопасить белгородцев.

Также решили увеличить количество укрытий. Их устанавливают в наиболее подверженных обстрелам районах. По предварительной информации, в субботу установили уже сотню модульных укрытий. По плану появится ещё 250 единиц. Также их станет больше на территории ж/д вокзала и автовокзала.

Предназначенные для школ укрытия поставят в часто обстреливаемых местах Белгорода
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#Город#Общество#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Правительство#Новости Белгорода#Белгород#Татьяна Лукащева#ВСУ#Взрывы#Обстрелы#Обстрел ВСУ#Оперсовещание#Ракетная опасность
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