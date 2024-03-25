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Published Сегодня, 06:32

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Более 250 защитных модулей установят в самых обстреливаемых районах Белгорода

Предназначенные для школ укрытия поставят в часто обстреливаемых местах Белгорода

25 марта 2024, 06:32
Фото: Bel.ru

Более 250 защитных модулей установят в самых обстреливаемых районах Белгорода

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков во время оперсовещания с правительством Белгородской области, пока школы и детские сады закрыты, подготовленные для них укрытия установят в самых обстреливаемых местах.

Во время оперсовещания губернатор Вячеслав Гладков отметил, что за счёт муниципальных денег Белгорода сейчас изготавливают ещё 50 модульных укрытий для установки в самых обстреливаемых местах. Пока что вместо них установят конструкции, ранее предназначенные для школ и детских садов.

«Мы в выходные дни приняли решение, что пока детские сады и школы закрыли, установить эти модульные конструкции в местах, ежедневно подвергаемых обстрелам. Это Белгород и Белгородский район», — сообщил Гладков.

Работа уже начата, в первую очередь — с учреждений здравоохранения. Речь идёт о детской областной больнице, всех поликлиниках, онкодиспансере. Также дополнительные укрытия появятся на территории вокзала Белгорода.

Ещё сто дополнительных конструкций находятся в производстве за счёт помощи бизнеса. Таким образом, всего более 250 модулей в ближайшее время установят в самых обстреливаемых районах Белгорода. Эта работа будет продолжена в случае ухудшения ситуации.

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#Белгородская область#Правительство#Губернатор#Школы#Поликлиники#Онкодиспансер#Детские сады#Ситуация#Детская областная больница#Белгород#Вячеслав Гладков#Артем Черненко#Укрытия#Оперсовещание#Модульные укрытия
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