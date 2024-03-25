Предназначенные для школ укрытия поставят в часто обстреливаемых местах Белгорода

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Во время оперсовещания губернатор Вячеслав Гладков отметил, что за счёт муниципальных денег Белгорода сейчас изготавливают ещё 50 модульных укрытий для установки в самых обстреливаемых местах. Пока что вместо них установят конструкции, ранее предназначенные для школ и детских садов.
«Мы в выходные дни приняли решение, что пока детские сады и школы закрыли, установить эти модульные конструкции в местах, ежедневно подвергаемых обстрелам. Это Белгород и Белгородский район», — сообщил Гладков.
Работа уже начата, в первую очередь — с учреждений здравоохранения. Речь идёт о детской областной больнице, всех поликлиниках, онкодиспансере. Также дополнительные укрытия появятся на территории вокзала Белгорода.
Ещё сто дополнительных конструкций находятся в производстве за счёт помощи бизнеса. Таким образом, всего более 250 модулей в ближайшее время установят в самых обстреливаемых районах Белгорода. Эта работа будет продолжена в случае ухудшения ситуации.