Предназначенные для школ укрытия поставят в часто обстреливаемых местах Белгорода

Во время оперсовещания губернатор Вячеслав Гладков отметил, что за счёт муниципальных денег Белгорода сейчас изготавливают ещё 50 модульных укрытий для установки в самых обстреливаемых местах. Пока что вместо них установят конструкции, ранее предназначенные для школ и детских садов.