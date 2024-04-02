Чтобы точно услышать: в Белгороде дополнительно установили 25 систем оповещения

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
В Белгороде дополнительно установили 25 уличных систем аудиооповещения. Они будут извещать горожан о ракетной опасности.
Мэр города Валентин Демидов рассказал, что дополнительные сирены появились в основном в частном секторе — в местах, где сигнал было плохо слышно. В итоге смонтировано и установлено 150 оповещателей, то есть по шесть в каждой точке. Установкой занимались белгородские энергетики.
Сообщается, что 95 систем звукового оповещения появится в Белгороде во втором квартале.
Сирена и ракетная опасность стали суровыми реалиями для белгородцев. Раннее мы рассказывали о том, что теперь сирену будут включать и по ночам. Такое решение принято из-за недавнего обстрела ВСУ в три часа ночи.
Но иногда выходит так, что из-за нестабильного интернета жители не слышат сигнал об опасности. Случилось это в посёлке Северный. Местная жительница пожаловалась на то, что ночью при ракетной опасности не работала сирена воздушной тревоги. Анна Куташова, глава Белгородского района, пояснила, что это произошло в результате проведения технических работ.
Однако пока одним сирену не слышно, других она оглушает. Жительница хутора Гонки рассказала о том, что сразу три сирены установлены возле одного дома. Из-за этого, по её словам, у людей закладывает уши и поднимается давление. Но власти ответили, что разделить эти сирены невозможно, так как они — единый механизм.