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Published Сегодня, 10:18

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Updated Сегодня, 10:18

Сирена

Чтобы точно услышать: в Белгороде дополнительно установили 25 систем оповещения

2 апреля 2024, 10:18
Фото: Изображение Midjourney
Сирена

В Белгороде смонтировали ещё 25 систем оповещения о ракетной опасности

Громкоговорители появились в тех районах, где сигнал о ракетной опасности было плохо слышно. В основном это были места частной жилой застройки, сообщил мэр Валентин Демидов

В Белгороде дополнительно установили 25 уличных систем аудиооповещения. Они будут извещать горожан о ракетной опасности.

Мэр города Валентин Демидов рассказал, что дополнительные сирены появились в основном в частном секторе — в местах, где сигнал было плохо слышно. В итоге смонтировано и установлено 150 оповещателей, то есть по шесть в каждой точке. Установкой занимались белгородские энергетики.

Сообщается, что 95 систем звукового оповещения появится в Белгороде во втором квартале.

Сирена и ракетная опасность стали суровыми реалиями для белгородцев. Раннее мы рассказывали о том, что теперь сирену будут включать и по ночам. Такое решение принято из-за недавнего обстрела ВСУ в три часа ночи.

Но иногда выходит так, что из-за нестабильного интернета жители не слышат сигнал об опасности. Случилось это в посёлке Северный. Местная жительница пожаловалась на то, что ночью при ракетной опасности не работала сирена воздушной тревоги. Анна Куташова, глава Белгородского района, пояснила, что это произошло в результате проведения технических работ.

Однако пока одним сирену не слышно, других она оглушает. Жительница хутора Гонки рассказала о том, что сразу три сирены установлены возле одного дома. Из-за этого, по её словам, у людей закладывает уши и поднимается давление. Но власти ответили, что разделить эти сирены невозможно, так как они — единый механизм.

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#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Система оповещения#Белгород#Сирена#Валентин Демидов#Ракетная опасность#Маргарита Водолажская
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