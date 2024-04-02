Чтобы точно услышать: в Белгороде дополнительно установили 25 систем оповещения

Сирена и ракетная опасность стали суровыми реалиями для белгородцев. Раннее мы рассказывали о том, что теперь сирену будут включать и по ночам. Такое решение принято из-за недавнего обстрела ВСУ в три часа ночи.



Но иногда выходит так, что из-за нестабильного интернета жители не слышат сигнал об опасности. Случилось это в посёлке Северный. Местная жительница пожаловалась на то, что ночью при ракетной опасности не работала сирена воздушной тревоги. Анна Куташова, глава Белгородского района, пояснила, что это произошло в результате проведения технических работ.