Ночью из-за неработающего интернета белгородцы не услышали сирену об опасности

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Жительница посёлка Северный Белгородского района поинтересовалась, почему этой ночью при ракетной опасности не работала сирена воздушной тревоги.
Глава района Анна Куташова сообщила, что часть систем оповещения не сработала из-за проведения технических работ.
Согласно данным, предоставленным ЦУКС МЧС России по Белгородской области, часть систем оповещения в ночное время не сработала по причине проведения технических работ в сети интернет поставщиками данной услуги.
Анна Куташова
Однако не у всех возникла подобная проблема: в некоторых частях посёлка сирена всё-таки сработала.
Кто-то из жителей предположил, что сирена не сработала из-за провайдера «Лучше.net», который предоставляет интернет жителям ИЖС. При этом у белгородцев в частном секторе на протяжении трёх дней отсутствовал интернет.
Вероятно, решить проблему с интернетом у оператора почти получилось, потому что на четвёртый день, 29 марта, интернет начал работать немного лучше.