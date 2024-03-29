Ночью из-за неработающего интернета белгородцы не услышали сирену об опасности

Жители ИЖС в Белгородской области не услышали ночью сирену

Белгородка рассказала, что минувшей ночью при объявлении ракетной опасности в посёлке Северный не сработала сирена. Как пояснила глава муниципалитета, причина в интернете, которого не было у жителей частного сектора трое суток.