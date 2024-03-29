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Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

Сирена

Ночью из-за неработающего интернета белгородцы не услышали сирену об опасности

29 марта 2024, 12:11
Фото: Изображение Midjourney
Сирена

Жители ИЖС в Белгородской области не услышали ночью сирену

Белгородка рассказала, что минувшей ночью при объявлении ракетной опасности в посёлке Северный не сработала сирена. Как пояснила глава муниципалитета, причина в интернете, которого не было у жителей частного сектора трое суток.

Жительница посёлка Северный Белгородского района поинтересовалась, почему этой ночью при ракетной опасности не работала сирена воздушной тревоги.

Глава района Анна Куташова сообщила, что часть систем оповещения не сработала из-за проведения технических работ.

Согласно данным, предоставленным ЦУКС МЧС России по Белгородской области, часть систем оповещения в ночное время не сработала по причине проведения технических работ в сети интернет поставщиками данной услуги.
Анна Куташова

Однако не у всех возникла подобная проблема: в некоторых частях посёлка сирена всё-таки сработала.

Кто-то из жителей предположил, что сирена не сработала из-за провайдера «Лучше.net», который предоставляет интернет жителям ИЖС. При этом у белгородцев в частном секторе на протяжении трёх дней отсутствовал интернет.

Вероятно, решить проблему с интернетом у оператора почти получилось, потому что на четвёртый день, 29 марта, интернет начал работать немного лучше.

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#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Интернет#Новости Белгорода#Северный#Провайдер#Белгород#Сирена#Анна Куташова#Александра Склярова#Ракетная опасность
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