В Белгородской области сирену об обстреле теперь будут включать и по ночам

Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
Губернатор Вячеслав Гладков поделился, что этой ночью как и все проснулся не от оповещений и сирены, а от звуков взрывов. В соцсетях глава региона поинтересовался, стоит ли менять регламент и запускать тревогу после 23 часов? Мнения белгородцев сошлись: «за» высказались в комментариях 1039 человек, против — 112.
«Поэтому давайте мы с вами примем решение это сделать. Очень, конечно, хочется, чтобы никогда нас сирена не „разрывала“, наше спокойствие, особенно в вечернее время. Но всё-таки понимаем, что опасность как была, так, к сожалению, и остаётся. С сегодняшнего дня в ночное время сигналы оповещения будут включаться», — заявил Гладков.
Отметим, что 26 марта ВСУ ударили по Белгороду в 3 часа ночи.