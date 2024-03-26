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В Белгородской области сирену об обстреле теперь будут включать и по ночам

В Белгородской области сирену об обстреле теперь будут включать и по ночам

26 марта 2024, 17:36
Фото: Изображение Midjourney
Губернатор Вячеслав Гладков во время сегодняшнего вечернего эфира 26 марта сообщил, что сирену об обстреле будут включать в Белгородской области и по ночам. Такое решение приняли после того, как ВСУ ударили по городу в 3 часа.
Сюжет
Взрыв

Губернатор Вячеслав Гладков поделился, что этой ночью как и все проснулся не от оповещений и сирены, а от звуков взрывов. В соцсетях глава региона поинтересовался, стоит ли менять регламент и запускать тревогу после 23 часов? Мнения белгородцев сошлись: «за» высказались в комментариях 1039 человек, против — 112.

«Поэтому давайте мы с вами примем решение это сделать. Очень, конечно, хочется, чтобы никогда нас сирена не „разрывала“, наше спокойствие, особенно в вечернее время. Но всё-таки понимаем, что опасность как была, так, к сожалению, и остаётся. С сегодняшнего дня в ночное время сигналы оповещения будут включаться», — заявил Гладков.

Отметим, что 26 марта ВСУ ударили по Белгороду в 3 часа ночи.

Будут ли включать сирены при ракетной опасности в Белгороде по ночам?
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#Белгородская область#Взрыв#Оповещение#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#ВСУ#Сирена#Артем Черненко
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