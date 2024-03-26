В Белгородской области сирену об обстреле теперь будут включать и по ночам

Губернатор Вячеслав Гладков поделился, что этой ночью как и все проснулся не от оповещений и сирены, а от звуков взрывов. В соцсетях глава региона поинтересовался, стоит ли менять регламент и запускать тревогу после 23 часов? Мнения белгородцев сошлись: «за» высказались в комментариях 1039 человек, против — 112.