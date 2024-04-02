Белгородцев ранним утром разбудила сирена

Posted Сегодня, 01:53
Published Сегодня, 01:53
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В Белгороде и Белгородском районе ранним утром 2 апреля объявили ракетную опасность. Уведомление поступило в 04:39.
В городе работала сирена. Однако взрывов не прозвучало.
Примерно в 04:50 объявлен отбой ракетной опасности.
Информации о последствиях не поступало.
Взрывы в Белгороде накануне прогремели дважды. В результате первого обстрела пострадали десять человек. По итогам двух атак выявлены многочисленные разрушения.