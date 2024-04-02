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Published Сегодня, 01:53

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Updated Сегодня, 01:56

В Белгороде объявляли ракетную опасность

Белгородцев ранним утром разбудила сирена

2 апреля 2024, 01:53
Фото: 1MI

В Белгороде объявляли ракетную опасность

Предупреждение об опасности белгородцы получили в 04:39. В городе работала сирена.

В Белгороде и Белгородском районе ранним утром 2 апреля объявили ракетную опасность. Уведомление поступило в 04:39.

В городе работала сирена. Однако взрывов не прозвучало.

Примерно в 04:50 объявлен отбой ракетной опасности.

Информации о последствиях не поступало.

Взрывы в Белгороде накануне прогремели дважды. В результате первого обстрела пострадали десять человек. По итогам двух атак выявлены многочисленные разрушения.

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