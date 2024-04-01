Стали известны все разрушения, полученные при обстрелах Белгородской области 1 апреля

Posted Сегодня, 19:05
Published Сегодня, 19:05
Modified Сегодня, 19:07
Updated Сегодня, 19:07
За сегодняшний день Белгород и Белгородский район дважды попадали под обстрел ВСУ. Днём над регионом сбили 17 реактивных снарядов, ранены десять человек. Вечером же уничтожены оказались 19 снарядов РСЗО «Вампир», однако из мирных жителей никто не пострадал.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о полученных за сутки повреждениях. Так, в Белгороде повреждены 82 квартиры в 23 МКД, семь частных домов, пять социальных объектов и четыре хозсубъекта. Осколками посекло 41 авто.
В Белгородском районе повреждения зафиксировали в семи населённых пунктах: