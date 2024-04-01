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Posted Сегодня, 19:05

Published Сегодня, 19:05

Modified Сегодня, 19:07

Updated Сегодня, 19:07

Повреждения, полученные при обстрелах региона 1 апреля

Стали известны все разрушения, полученные при обстрелах Белгородской области 1 апреля

1 апреля 2024, 19:05
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Повреждения, полученные при обстрелах региона 1 апреля

За сутки при обстрелах Белгородской области пострадали 25 МКД и 34 частных дома

Разрушения получили не только многоквартирные и частные дома, но и авто, торговый центр, школа и другие здания. Подробности сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

За сегодняшний день Белгород и Белгородский район дважды попадали под обстрел ВСУ. Днём над регионом сбили 17 реактивных снарядов, ранены десять человек. Вечером же уничтожены оказались 19 снарядов РСЗО «Вампир», однако из мирных жителей никто не пострадал.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о полученных за сутки повреждениях. Так, в Белгороде повреждены 82 квартиры в 23 МКД, семь частных домов, пять социальных объектов и четыре хозсубъекта. Осколками посекло 41 авто.

В Белгородском районе повреждения зафиксировали в семи населённых пунктах:

  • в Дубовом пострадали семь частных домов, восемь квартир в двух МКД, шесть авто;
  • в Таврово в 11 частных домах повреждена кровля, на территории трёх домовладений пострадали ворота и теплицы, посекло четыре машины;
  • в Майском в одном частном доме выбило окна, пострадали несколько теплиц одного коммерческого предприятия;
  • в Разумном повреждена кровля частного дома;
  • в Новосадовом посекло крышу одного автомобиля;
  • в Никольском повреждена кровля трёх частных домов;
  • в Репном также пострадала кровля одного таунхауса.
Повреждения, полученные при обстрелах региона 1 апреляПовреждения, полученные при обстрелах региона 1 апреля
Повреждения, полученные при обстрелах региона 1 апреляПовреждения, полученные при обстрелах региона 1 апреля
Повреждения, полученные при обстрелах региона 1 апреляПовреждения, полученные при обстрелах региона 1 апреля
Повреждения, полученные при обстрелах региона 1 апреляПовреждения, полученные при обстрелах региона 1 апреля
Повреждения, полученные при обстрелах региона 1 апреляПовреждения, полученные при обстрелах региона 1 апреля
Повреждения, полученные при обстрелах региона 1 апреляПовреждения, полученные при обстрелах региона 1 апреля
Повреждения, полученные при обстрелах региона 1 апреляПовреждения, полученные при обстрелах региона 1 апреля
Повреждения, полученные при обстрелах региона 1 апреляПовреждения, полученные при обстрелах региона 1 апреля
Повреждения, полученные при обстрелах региона 1 апреля
Фото: страница Вячеслава Гладкова
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#Белгородская область#Белгородский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова#Ракетная опасность
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