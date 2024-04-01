Стали известны все разрушения, полученные при обстрелах Белгородской области 1 апреля

За сегодняшний день Белгород и Белгородский район дважды попадали под обстрел ВСУ. Днём над регионом сбили 17 реактивных снарядов, ранены десять человек. Вечером же уничтожены оказались 19 снарядов РСЗО «Вампир», однако из мирных жителей никто не пострадал.