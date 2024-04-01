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Posted Сегодня, 18:01

Published Сегодня, 18:01

Modified Сегодня, 18:03

Updated Сегодня, 18:03

Последствия вечернего обстрела Белгородского района

«Свой же дом»: жители повреждённого при обстреле белгородского МКД вышли убирать двор

1 апреля 2024, 18:01
Фото: Telegram-канал «Жесть Белгород»
Последствия вечернего обстрела Белгородского района

После второго обстрела жители Белгородского района вышли убирать свой двор

Журналисты «Мира Белогорья» встретились с жителями повреждённых многоэтажек в Дубовом и узнали, как те пережили атаку ВСУ. Предварительно никто из белгородцев не пострадал.
Сюжет
Обстрел

Около 18:30 на территории Белгорода и Белгородского района объявили ракетную опасность, раздались громкие звуки. Почти сразу после этого очевидцы стали публиковать фотографии последствий: предварительно пострадали многоквартирные дома в Дубовом Белгородского района.

Так, одна женщина, когда раздались громкие звуки, сразу побежала вместе с собакой прятаться в туалет. Чуть позже из местных Telegram-каналов она узнала, что пострадал соседний дом — там живёт подруга белгородки.

«Я тут же выбежала, начала ей звонить. Вижу — она мне перезванивает. Естественно, мы обнялись, плакали тут, рыдали. Очень страшно было. Слава Богу, все целы», — вспоминает жительница.

Рассказ местных жителей
Видео: «Мир Белогорья»

Другие жители в момент сирены поднимались по лестничному маршу многоквартирного дома. Они успели забежать в квартиру и не пострадали, а после того, как взрывы прекратились, вышли на улицу помогать убирать последствия атаки.

«А сейчас вот вышли, вместе с соседями убираемся, чтобы побыстрее. Свой же дом», — отмечает мужчина.

Рассказ местных жителей
Видео: «Мир Белогорья»
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