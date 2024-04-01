«Свой же дом»: жители повреждённого при обстреле белгородского МКД вышли убирать двор

Posted Сегодня, 18:01
Published Сегодня, 18:01
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
Около 18:30 на территории Белгорода и Белгородского района объявили ракетную опасность, раздались громкие звуки. Почти сразу после этого очевидцы стали публиковать фотографии последствий: предварительно пострадали многоквартирные дома в Дубовом Белгородского района.
Так, одна женщина, когда раздались громкие звуки, сразу побежала вместе с собакой прятаться в туалет. Чуть позже из местных Telegram-каналов она узнала, что пострадал соседний дом — там живёт подруга белгородки.
«Я тут же выбежала, начала ей звонить. Вижу — она мне перезванивает. Естественно, мы обнялись, плакали тут, рыдали. Очень страшно было. Слава Богу, все целы», — вспоминает жительница.
Другие жители в момент сирены поднимались по лестничному маршу многоквартирного дома. Они успели забежать в квартиру и не пострадали, а после того, как взрывы прекратились, вышли на улицу помогать убирать последствия атаки.
«А сейчас вот вышли, вместе с соседями убираемся, чтобы побыстрее. Свой же дом», — отмечает мужчина.