Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:09

Published Сегодня, 19:09

Modified Сегодня, 19:11

Updated Сегодня, 19:11

Жители Белгорода показали, как кот защищает их от обстрелов

Самооборона в виде кота? Белгородцы показали, как «защищаются» от обстрелов

1 апреля 2024, 19:09
Фото: Изображение Midjourney

Жители Белгорода показали, как кот защищает их от обстрелов

Читательница Бел.Ру прислала редакции видеозапись того, как она вместе с котами пережидает обстрелы и ракетную опасность на территории региона. В такие моменты её домашние коты сидят на подоконниках и не спешат убегать в укрытие.
Сюжет
Обстрел

1 апреля около четырёх часов дня Белгород и Белгородский район вновь попали под огонь ВСУ. В результате атаки пострадали девять местных жителей, повреждены восемь МКД, восемь частных домов, школа и четыре авто.

То, как местные жители «защищались» от обстрелов, белгородцы прислали редакции Бел.Ру. На видеозаписи видно, как на окне, пока над городом раздаются взрывы, бесстрашно сидит домашний кот. Ещё один кот спокойно лежал на подоконнике другого окна.

Всего у жительницы областного центра восемь котов и все они, по её словам, спокойно относятся к обстрелам: «Мы не паникуем», — добавила женщина.

Белгородцы во время ракетной опасности
Видео: Bel.ru
Белгородцы во время ракетной опасности
Видео: Bel.ru

Отметим, что около шести вечера над Белгородской областью снова сработала система ПВО: были сбиты 19 снарядов РСЗО «Вампир» — это на два снаряда больше, чем в четыре часа дня.

Снова ракетная опасность: ВСУ второй раз за день атаковали Белгород
Узнать подробнее
Читайте также:
«Свой же дом»: жители повреждённого при обстреле белгородского МКД вышли убирать дворСразу после обстрела Белгорода над регионом сбили украинский БПЛАПоявилось видео из кинотеатра в Белгороде, попавшего под обстрел
#Видео#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Обстрел#Обстрел ВСУ#Александра Склярова#Ракетная опасность
Подпишитесь
Количество раненных при обстреле белгородцев увеличилось до десяти
Сегодня, 18:50
Появилось видео из кинотеатра в Белгороде, попавшего под обстрел
Сегодня, 14:42
Стали известны все разрушения, полученные при обстрелах Белгородской области 1 апреля
Сегодня, 19:05
Вечером почти 20 снарядов РСЗО Vampire сбили над Белгородской областью
Сегодня, 16:58
Прилёт «Вампира» возле «Русича» в Белгороде: рассказ журналиста, попавшего под огонь
Сегодня, 15:26
В Минобороны раскрыли подробности массированной атаки ВСУ на Белгород
Сегодня, 14:02
"