Самооборона в виде кота? Белгородцы показали, как «защищаются» от обстрелов

Posted Сегодня, 19:09
Published Сегодня, 19:09
Modified Сегодня, 19:11
Updated Сегодня, 19:11
1 апреля около четырёх часов дня Белгород и Белгородский район вновь попали под огонь ВСУ. В результате атаки пострадали девять местных жителей, повреждены восемь МКД, восемь частных домов, школа и четыре авто.
То, как местные жители «защищались» от обстрелов, белгородцы прислали редакции Бел.Ру. На видеозаписи видно, как на окне, пока над городом раздаются взрывы, бесстрашно сидит домашний кот. Ещё один кот спокойно лежал на подоконнике другого окна.
Всего у жительницы областного центра восемь котов и все они, по её словам, спокойно относятся к обстрелам: «Мы не паникуем», — добавила женщина.
Отметим, что около шести вечера над Белгородской областью снова сработала система ПВО: были сбиты 19 снарядов РСЗО «Вампир» — это на два снаряда больше, чем в четыре часа дня.
За сутки пострадали десять местных жителей, зафиксированы множественные разрушения.