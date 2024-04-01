Самооборона в виде кота? Белгородцы показали, как «защищаются» от обстрелов

Жители Белгорода показали, как кот защищает их от обстрелов

Читательница Бел.Ру прислала редакции видеозапись того, как она вместе с котами пережидает обстрелы и ракетную опасность на территории региона. В такие моменты её домашние коты сидят на подоконниках и не спешат убегать в укрытие.