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Директор цемзавода в Белгороде Эдуард Андросов полностью признал свою вину

«Всё расскажу». Директор цемзавода в Белгороде Андросов признал в суде свою вину

28 февраля 2024, 09:17
Фото: Bel.ru

Директор цемзавода в Белгороде Эдуард Андросов полностью признал свою вину

Гендиректор цемзавода Эдуард Андросов во время заседания Октябрьского райсуда полностью признал свою вину. Напомним, что бывшего депутата горсовета обвиняют в покушении на дачу взятки сотруднику Росприроднадзора.
Сюжет
Суд

28 февраля в Белгороде прошло первое заседание по делу гендиректора ЗАО «Белгородский цемент» Эдуарда Андросова. Бывшему депутату горсовета зачитали обвинение: по мнению следствия и прокуратуры, Андросов хотел через посредника дать взятку в размере 500 тыс. рублей ответственному за проверку цемзавода сотруднику Росприроднадзора. Андросову вменяют нарушение ст. 291 УК РФ.

Был в зале суда и предполагаемый посредник — глава филиала ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических изменений по ЦФО» (ЦЛАТИ) по Белгородской области Елена Алёнина. Как сообщила представитель прокуратуры, последняя знала о намерениях Андросова дать взятку и активно помогала в процессе.

И Андросов, и Алёнина свою вину признали.

«Суть обвинения мне понятна. Вину признаю полностью. При даче показаний расскажу, как всё было», — заявил директор цемзавода.

После этого по ходатайству стороны защиты суд взял перерыв до 26 марта. Бел.Ру продолжит следить за развитием событий.

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