«Всё расскажу». Директор цемзавода в Белгороде Андросов признал в суде свою вину

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
28 февраля в Белгороде прошло первое заседание по делу гендиректора ЗАО «Белгородский цемент» Эдуарда Андросова. Бывшему депутату горсовета зачитали обвинение: по мнению следствия и прокуратуры, Андросов хотел через посредника дать взятку в размере 500 тыс. рублей ответственному за проверку цемзавода сотруднику Росприроднадзора. Андросову вменяют нарушение ст. 291 УК РФ.
Был в зале суда и предполагаемый посредник — глава филиала ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических изменений по ЦФО» (ЦЛАТИ) по Белгородской области Елена Алёнина. Как сообщила представитель прокуратуры, последняя знала о намерениях Андросова дать взятку и активно помогала в процессе.
И Андросов, и Алёнина свою вину признали.
«Суть обвинения мне понятна. Вину признаю полностью. При даче показаний расскажу, как всё было», — заявил директор цемзавода.
После этого по ходатайству стороны защиты суд взял перерыв до 26 марта. Бел.Ру продолжит следить за развитием событий.