«Всё расскажу». Директор цемзавода в Белгороде Андросов признал в суде свою вину

Был в зале суда и предполагаемый посредник — глава филиала ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических изменений по ЦФО» (ЦЛАТИ) по Белгородской области Елена Алёнина. Как сообщила представитель прокуратуры, последняя знала о намерениях Андросова дать взятку и активно помогала в процессе.