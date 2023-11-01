Скандальная книга и подвеска в подарок: за сколько перепродают «Потрясение» Савченко?

Отметим, что в «Потрясении» Савченко цитируется признанное экстремистским «Евангелие от Елизаветы»: книга занимает 5346 строчку в списке экстремистских материалов РФ вместе с «Майн Кампфом» и «Поваренной книгой анархиста». На предмет экстремизма «Евангелие» изучали в Москве, в лаборатории деструктологии Московского государственного лингвистического университета. Одним из экспертов стал учёный Роман Силантьев, ранее изучавшие секты, в том числе параправославные. Учёный пришёл к выводу, что распространяемая белгородскими депутатами литература могла нанести ущерб нацбезопасности страны. При этом книгу Савченко прокуратура не проверяет, хотя ранее суд обращал внимание на вероятную необходимость это сделать в рамках рассмотрения дела о «Евангелии от Елизаветы».