Скандальная книга и подвеска в подарок: за сколько перепродают «Потрясение» Савченко?

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
В онлайн-версиях магазинов указывают, что книги в наличии нет. Тираж книги составлял 10 тысяч экземпляров, «Потрясение» разобрали очень быстро, остаётся надеяться лишь на перекуп. Желающим приобрести заветный фолиант придётся раскошелиться: средняя цена произведения Савченко на «Авито» — 2 тыс. рублей. Это при том, что изначально книга стоила порядка 300 рублей, а её электронная копия свободно доступна в Сети.
В Белгороде «Потрясение» продают по двум ценам: 2 тыс. рублей и 4 597 рублей. Первый продавец отправляет товар доставкой, второй — нет. При этом оправдывает высокую цену он следующим образом:
Книгa наделала многo шумa и скандала в Белгородской области, в связи с чем совсем недавно, новым губернатором, были освобождены со своих постов несколько высших руководящих работников Белгородской области. Также огромную полемику разного уровня книга вызвала в интернете по всей России, на самых различных интернет-ресурсах.
Больше в Белгороде и области книгу не продают. Но есть предложения из других регионов. Например, экземпляр можно приобрести в Пензенской области. Продавец за 1800 рублей предлагает книгу «в идеальном состоянии» в коробке и электронной версией на флешке.
Продают «Потрясение» и в Воронежской области — за 3 тыс. рублей. Оставивший объявление человек утверждает, что у коробки слегка помяты углы, сама же книга читалась аккуратно и находится в хорошем состоянии. Есть вариант с доставкой.
Множество предложений из Москвы и Санкт-Петербурга. Характерно, но в культурной столице один из продавцов оценил книгу Савченко сразу в 7 тыс. рублей. А обладатель «Потрясения» из Москвы готов отдать работу Савченко за 2,5 тыс. рублей. В подарок — подвеска из Sunlight.
Есть вариант и всего за 100 рублей. Но, скорее всего, это цена-«заглушка» для привлечения внимания к предложению.
Книга направляет на размышления, понимание мироустройства и отношений между людьми; понимая Истину, становишься спокойнее и по иному воспринимаешь сегодняшние проблемы.
описывает товар ещё один продавец
Отметим, что в «Потрясении» Савченко цитируется признанное экстремистским «Евангелие от Елизаветы»: книга занимает 5346 строчку в списке экстремистских материалов РФ вместе с «Майн Кампфом» и «Поваренной книгой анархиста». На предмет экстремизма «Евангелие» изучали в Москве, в лаборатории деструктологии Московского государственного лингвистического университета. Одним из экспертов стал учёный Роман Силантьев, ранее изучавшие секты, в том числе параправославные. Учёный пришёл к выводу, что распространяемая белгородскими депутатами литература могла нанести ущерб нацбезопасности страны. При этом книгу Савченко прокуратура не проверяет, хотя ранее суд обращал внимание на вероятную необходимость это сделать в рамках рассмотрения дела о «Евангелии от Елизаветы».